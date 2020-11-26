康宏爭奪戰｜今召開股東會　馬時亨將出席　郭英成昨現身康宏總部

康宏環球（1019）董事會爭奪戰持續上演。公司今日﹙26日﹚傍晚將舉行股東特別大會﹙EGM﹚，以表決第二大股東﹑佳兆業（1638）聯席總裁郭曉群提出的議案，包括更換現任董事，並安排港鐵（0066）前主席馬時亨及立法會議員石禮謙及自己入董事局。

早前郭曉群連環「出招」，包括向法庭申請禁制令，及就2017年裁定其投票權無效作上訴，最終均無功而還。隨著上訴落空，今次EGM郭曉群可否行使投票權成疑，3年前的場面或會重演。

馬時亨曾公開呼籲董事局要公平處事

郭曉群一方的代表馬時亨周一（23日）接受《香港01》訪問時「預告」，他與石禮謙及謝偉俊議員等都會出席EGM，希望入到會場向股東解釋想進入董事局的原因。惟受疫情所限，在人數限制下，未知能否可以進入會場。

面對如此窘局，馬時亨早前曾公開呼籲董事局要公平處事。被問及假如歷史重演，郭氏未能投票，有何打算時，他只回應「到時再算」。不過，據接近佳兆業消息人士透露，他們已有相應部署。

另一邊廂，昨有網民上載一條短片，拍到佳兆業主席、郭曉群父親郭英成親到康宏位於灣仔的總部，短片顯示，郭英成在大堂短暫逗留便離開，似未能進內查看。佳兆業證實郭英成曾到康宏總部，惟參觀，無與任何相關人士接觸。