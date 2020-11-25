港交所調查﹕2019年外地機構投資者市場佔比增至36.6%

香港交易所公布《現貨市場交易研究調查2019》調查結果，調查發現香港本地個人投資者參與整體市場的交易金額比重由2018年的10.3%，增加至2019年的13.6%；而外地機構投資者與外地個人投資者的佔比，亦分別由2018年的35.1%與6.%，增加至2019年的36.6%與6.7%。

調查亦發現2019年內有超過50個地區的投資者參與香港的證券市場，而來自亞洲的投資者繼續是外地投資者地區群體中佔比最大的一群。

此系列的市場調查由香港交易所進行，旨在了解香港上市證券市場（包括主板及GEM）各投資者類別交投的分布情況，調查範圍亦包括網上交易的比重。2019年度調查涵蓋2019年1月至12月期間的交易。

外地投資者成交額佔43%

調查的主要結果如下︰外地投資者的交易佔市場總成交金額由2018年的41%增加至43%。

本地（香港）投資者的交易佔市場總成交金額的30.4%（與2018年的30%相若），當中本地個人投資者的交易佔比由2018年的10.3%增加至13.6%。

外地投資者的交易主要來自機構投資者，佔市場總成交金額的37%（高於2018年的35%）；而外地個人投資者的交易則佔7% （2018年：6%）。

亞洲投資者佔總交易額42%

亞洲投資者繼續是最主要的外地投資者群組，其交易合計佔整體外地投資者總交易金額的42%（2018年：42%），佔市場總成交金額的18%（2018年：17%）。

個人網上交易佔整體個人投資者交易金額的57%（較2018年的61%稍為下跌），及佔市場總成交金額的11%。