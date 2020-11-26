京東健康（6618）招股入場費3564元　專家料首日升三成｜新股IPO

京東健康（6618）今日開始招股，全球發售3.81億股，在港發售1,909.5萬股，每股發售價不高於70.58元，一手50股，入場費3,564.56元。美銀、海通國際、瑞銀為聯席保薦人。

招股書顯示，京東健康香港公開發售於今日開始，下周二（12月1日）結束，並於12月8日正式掛牌。以發售價中位數66.69元計算，估計集資所得剩額為249.94億元，當中四成用作未來36至60個月的業務擴張；三成用於未來24至36個月的研發；兩成用於潛在投資及收購；一成用於營計資金及一般用途。

發行完成後，京東健康總股本達31.27億股，以最高發售價70.58元計算，估值達2,207億元，較阿里健康（0241）的2,750億市值為低；但較平安好醫生（1833）的1,030億元高出一倍。

京東健康是中國最大的在線醫療健康平台，亦是最大的在線零售藥房。（資料圖片）

2019年市銷率17.4倍 較阿里健康低

根據弗若斯特沙利文報告，於2019年按收入計，京東健康是中國最大的在線醫療健康平台，錄得總收入108億元（人民幣，下同），同時是中國最大的在線零售藥房，市場份額為29.8%。期內，阿里健康及平安好醫生的收入為95.96億及50.65億。

比較三家線上醫療平台公司的市銷率（P/S），京東健康2019年的P/S為17.4倍；阿里健康為24.3倍；平安好醫生則為17.3倍。

另外，京東健康亦是三者之中較早錄得盈利的線上醫療健康平台。截至去年12月底全年，經調整溢利為3.44億元；而截至今年6月底半年，經調整溢利已錄得3.7億元，相等於去年全年的表現，惟當中大幅受惠於可轉換優先股公允價值變動。

阿里健康中期轉虧為盈，經調整溢利則按年大增2.8倍。（資料圖片）

值得注意的是，昨日阿里健康公布截至9月底的中期業績，期內按年轉虧為盈，純利錄得2.83億元，去年同期為110萬淨虧損；經調整溢利則按年大增2.8倍至4.35億元。由阿里健康的中期業績可見，今年上半財年的醫藥電商平台市場表現不俗，京東健康亦有望受惠。

耀才料京東健康首日升2至3成

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，繼螞蟻上市觸礁後，新股市場一直缺乏焦點，京東健康可謂「萬綠叢中一點紅」。他指出，雖然京東健康的醫療平台註冊戶數不及阿里健康及平安好醫生，但其盈利表現最佳，料有一定捧場客。

耀才證券預留了200億元孖展供客戶認購京東健康，今早已借出近半額度。許繹彬稱，不要幻想京東健康的走勢有如明源云、農夫山泉、思摩爾般爆升，首日升幅有兩至三成已經很不俗。他補充，始終近期大市成交萎縮，龍頭股亦無力拉升，新股更是無法獨善其身。