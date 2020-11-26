大家樂對財年下半年生意感樂觀　料全年業績不會「見紅」

本港爆發第四波疫情，餐飲業生意料再受衝擊。大家樂（0341）首席執行官羅德承表示難以預計聖誕及明年銷情，但現時市民外出用餐需求其實未有下降，只是因為防疫而減少外出用膳。集團將會使用不同措施，靈活應對市場變化，保持食物品質。假如聖誕節時可以堂食，將會如常照推鐵板餐；假如不可堂食，就會推出外賣一人便當，用外賣對沖堂食生意跌幅，例如：上半年大家樂外賣佔整體業務的佔比就由四分之一升至過半。

大家樂中期純利按年增加8.4%，至1.62億元，期內集團獲得保就業計劃資助共3.23億元。羅德承強調目前集團每個月銷售額為5至6億元，即使稍後保就業計劃完結，估計集團全年業績也不會「見紅」，對下半年財年的生意表現感樂觀，未來如果市道轉差，會首先調節兼職上班時數，及員工加班時數，暫時看不到全職有任何裁員的空間。

羅德承（圖右）表示難以預計聖誕及明年銷情。（鄺月婷攝）

擬年底前於大灣區增10店

截至９月底，集團的香港門店數目為285間，較3月底時減少9間；內地門店數目則增加1間至114間。羅德承透露內地業務已回升至疫情前水平，集團對香港及大灣區發展有信心，故計劃今年年底前在大灣區的一線及二、三線城市增設多10間店，並將在香港審時度勢擴充業務。

在店舖租金方面，他說目前租務市場機會多，集團對收購或開店均持開放態度，不過對於短期平租的吉舖，集團會看看中長線投資價值，否則會難以「圍皮」。而現時旗下店舖續租時，的確與業主有更大議價空間，惟一些減租幅度大的續租店，業主只肯續短租，未肯簽長租約。

大家樂公有，截至9月底止6個月的上半財年，收入按年減少24.3%，至32.3億元，但得到港府保就業計劃資助共3.2億元，令其純利按年增加8.4%。至1.62億元。公司宣派中期股息每股10港仙，去年同期為19港仙。