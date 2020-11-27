Bitcoin 24小時內急挫3000美元　傳特朗普政府欲追蹤加密貨幣錢包

比特幣（Bitcoin）價格早前升穿1.9萬美元後乏力，周三升至19,521美元的三年新高後大幅回調，更於24小時內急挫3,000美元，

據虛疑貨幣網站CoinDesk數據顯示，比特幣價格於本月25日下午一度升至19,500美元的高位後開始大幅下挫跌，一度跌落16,500美元水平，日跌幅約13%，最新跌約9%，報17,074美元。

今年以來比特幣升幅超過150%。市場普遍認為與新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行導致的各國貨幣和財政政策的刺激有關。不過美國總統特朗普日前批評比特幣、Facebook計劃推出的數字貨幣Libra以及其他加密貨幣，稱若果加密貨幣公司想要「成為一家銀行」，就必須申請銀行執照，並接受美國和全球監管。

美國總統特朗普表示，若果加密貨幣公司想要「成為一家銀行」，就必須申請銀行執照。（資料圖片）

傳特朗普政府欲追蹤加密貨幣錢包

據外電報道，美國總統特朗普政府，疑跟蹤加密貨幣錢包的所有者和參與交易的每個人員，計劃將由財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）執行，如果得以實施，會壓制加密貨幣精神的核心原則——私有加密貨幣不受騷擾和跟蹤。

具體來講，這項擬議的法規將要求像Coinbase這樣的金融機構驗證加密貨幣錢包的所有者，並收集其身份信息，然後才能將數字貨幣發送到該加密貨幣錢包。此外，這些數據還將會把以上所有信息記錄日誌。

此外，對於比特幣的暴跌，新加坡加密貨幣交易所Luno的業務發展主管Vijay Ayyar表示，「比特幣已經嚴重超買，需要得到糾正。我認為出現大幅下跌並不稀奇。」經紀公司OSL駐香港的全球交易主管Ryan Rabaglia說，對美國可能收緊加密貨幣規則的擔憂以及獲利回吐，可以解釋此次多數數字資產的價格下跌。

比特幣問世10年來一直表現出這種波動性。該加密貨幣2019年年底就較歷史高點暴跌了73%以上。這一點及其高昂的交易成本在很大程度上阻止了它被用作日常支付方式。相反，它被一些支持者視為一種價值儲存或「數字黃金」。