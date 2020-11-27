新冠肺炎│為配合防疫安排　各大銀行陸續調整營業時間　一文看清

第四波疫情來勢洶洶，各大銀行陸續調整分行營業時間及服務措施，《香港01》特整理各大銀行最新安排（截至11月27日），一文看清。

滙豐銀行宣布從27日起調整所有零售分行營業時間，星期一至五營業時間改為上午9時至下午4時，星期六營運時間維持在上午9時至下午1時。

該行指出目前本港新冠肺炎病毒情況不斷變化，為客戶提供銀行服務同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。

期間如客戶有需要使用銀行服務，可利用該行網上理財﹑流動理財﹑電話理財或就近的自助服務終端機。

中銀（2388）公佈，因應防疫工作需要，由11月26日（星期四）起，將調整全港各區分行的營業時間，直至另行通知。

除以下分行的特別安排外，其他分行於星期一至星期五的營業時間將調整為上午9時至下午4時，星期六則為上午9時至中午12時。

渣打宣佈由27日起，全線分行、流動銀行及企業特快中心的營業時間將作出調整，直至另行通知。

分行及優先理財中心營業時間於星期一至星期五上午10時正至下午5時正 ，星期六上午10 時至中午1時正；流動銀行營業時間星期一至星期五上午10時正至下午4時；全線企業特快中心營業時間於星期一至星期五上午10時正至下午5時30分，流動銀行及企業特快中心星期六休息。由於西九龍站仍然關閉，西九龍站快捷理財中心將繼續暫時關閉。

東亞銀行（0023）27日起，暫時調整所有分行的營業時間，星期一至星期五為上午9時至下午4時，星期六為上午9時至中午12時，直至另行通告，以減低2019冠狀病毒疫情擴散的風險，以及保障客戶和員工的健康。

該行又指出，透過自動櫃員機存入支票的截數時間，亦更改為星期一至星期五下午4時。

招商永隆銀行公布所有營運分行於30日起，更改營業時間直至另行通知。

星期一至五為上午9時至下午4時，星期六上午9時至下午1時（部份分行星期六不營業）。另外兩間分行，炮台山分行（英皇道101號）、高鐵香港分行（香港西九龍站地下WEK G-1號鋪）暫停營業。

工銀亞洲公布所有營運分行於30日起，更改營業時間直至另行通知。

星期一至五為上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時。個人理財中心及屯門分行維持星期六不營業。另外，西九龍站個人理財中心維持暫停服務。

建行亞洲公布由即日（27日）起，調整營業時間直至另行通知。

分行營業時間為星期一至五為上午10時至下午5時，星期六上午10時至下午1時。小企業及個人信貸中心營業時間為星期一至五為上午10時至下午5時，星期六休息。

大新銀行（2356）宣佈即日（27日）起全線分行將調整營業時間，直至另行通知。

分行營業時間為周一至周五，營業時間上午10時至下午5時；周六則上午10時至下午1時。

中信銀行（國際）宣佈，該行網點（包括商務理財中心）營業時間由11月30日起暫時調整。星期一至五上午9時至下午4時30分；星期六上午9時至下午12時（商務理財中心休息）。

富邦銀行宣布由30 日（星期一）起，所有分行的營業時間將暫時作以下更改營業時間為星期一至五上午10時至下午5時，星期六則上午10時至下午12時30分，直至另行通知。