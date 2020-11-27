港交所﹕擴大互聯互通機制　科創板公司明年初納入滬股通

港交所（0388）指出，為進一步完善互聯互通機制，滬深港三間交易所就同步擴大滬深港通股票範圍安排達成共識，指出三間交易所進一步協商，決定如科創板公司股票屬上證180﹑上證380指數成份股或A+H股公司A股，該股票將根據滬深港股通現有規定調入滬股通股票範圍，其對應的H股將根據滬深港通現有規定，調入港股通股票範圍。

同時考慮到科創板實施投資者適當性管理，通過滬股通買賣科創板股票的投資者，擬限於據香港相關規則界定的機構專業投資者，相關規則待兩地監機構批准；又指出預料明年初完成市場準備工作後，將上述科創板股票納入滬深港通股票範圍。

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另一方面，就有關生物科技公司的股票，三間交易所同意，如果其屬於相關恒生綜合指數成份股或滬深港交易所上市的A+H股上市公司H股的，該股票將根據滬深港通現有規定調入港股通股票範圍（屬於科創板A+H股公司H股的生物科技公司股票將按照前述科創板股票納入安排調入港股通股票範圍）。

下一步，滬深港交易所將積極推進完成相關市場準備工作。預計自公告發布之日起一個月後將上述生物科技公司股票納入港股通股票範圍。股份名稱結尾不含「B」字標識且在公告發布時已是港股通股票的生物科技公司則不受影響。

未來，滬深港三所將繼續密切合作，持續優化互聯互通機制，推動兩地資本市場的協同、穩定、健康發展。