滙豐香港員工票選最喜愛社區夥伴計劃項目　祈耀年在港與員工交流

滙豐本月初邀請所有香港員工投選他們最喜愛的「滙豐香港社區夥伴計劃2020」的項目，為期兩周。該行日前公布獲員工推舉的首三個項目，該行將按投票結果，每張得票捐100港元，滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）亦在香港出席場合。滙豐指祈耀年低調來港，香港是集團非常重要的市場，今次來港主要與同事和客戶見面，下月初便會返回英國，與家人歡度聖誕節。

王冬勝（左）對於青年服務、數碼發展，特別有興趣。（滙豐提供）

投票活動吸引逾2,700名員工參與，當中1,200人投票予製衣業訓練局的項目「『港技術．愛傳城』：口罩製作虛擬設計2.0」、聖雅各福群會的「自修自設我北區」項目、基督教香港信義會社會服務部的「『寵』我同行」項目。該三大最受歡迎項目的非牟利機構會獲該行多捐12.12萬港元。

祈耀年、香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝，以及滙豐香港區行政總裁施穎茵，日前與項目負責人及參與投票的部分員工交流。

施穎茵（左二）與NGO項目負責人交流。（滙豐提供）

有NGO的代表問王冬勝投了哪個項目。王以招牌笑容回應：「我當然不會告訴你！」王對於青年服務、數碼發展特別有興趣。基督教香港信義會社會服務部的代表介紹，由於疫情關係，原定邀請大埔區的年青人參觀該區的狗場，了解被遺棄寵物的情況。現在則利用虛擬實境（VR），拍下狗場的環境。

王冬勝表示，滙豐香港社區夥伴計劃2020推出以來，一向是銀行及員工、非牟利機構、受惠者，以及社會各階層人士協作的例子，今年該行集中支援受疫情影響的人士，員工支持和積極參與計劃令他感到自豪。