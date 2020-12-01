比特幣創新高　總市值逾3600億美元　機構資金持續進場

11月30日，比特幣新聞資訊網Coindesk價格顯示，比特幣價格突破該網站歷史最高價19,665美元。Coindesk資料顯示，比特幣價格一度觸及19,766美元，24小時內漲幅達9.17%，24小時內比特幣成交額為266.9億美元，市值為3,668億美元，超過摩根大通市值。

對此，多位業內專家對中國媒體澎湃新聞表示，這波行情市場主要的驅動因素是機構資金的入場。

11月23日CNBC援引投資組合經理兼Quantum Economics創始人Mati Greenspan的話表示：「現在比特幣的反彈和2017年的反彈不同之處在於，當時市場是由散戶投機推動的，現在是由企業和億萬富翁推動的。」

華爾街見聞12月1日的報道稱，市場人士普遍認為，2021年美國的經濟復甦情況將取決於財政刺激計劃的最終規模，而如果美聯儲（Fed）前主席耶倫（Janet L. Yellen）任財政部長，將會加大財政政策的寬鬆力度，擴大政府支出。美國當選總統拜登（Joe Biden）11月30日宣佈，擬提名耶倫出任財政部長。加密貨幣投資者、長期看好比特幣的加密貨幣商業銀行Galaxy Digital創始人Mike Novogratz早前接受採訪時稱，耶倫總體鴿派的傾向應該會利好黃金、比特幣等硬資產。

值得一提的是，「有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）11月27日在社交媒體上表示，比特幣根本沒有理由在機構或是散戶的投資組合當中佔據一席之地。比特幣並不是一種貨幣，並非記賬單位，亦非支付手段，作為保值工具也嫌波動過於劇烈。魯比尼警吿說，比特幣並沒有真正意義上的內在價值可言，它沒有任何資產的支援，也不是法定貨幣，不可能用來納稅。還有，由於挖礦會消耗大量能源，並造成污染，比特幣對環境也有巨大的消極影響。