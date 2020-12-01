十月零售業總銷貨值按年跌8.8%　政府憂第4波疫情蔓延累市道轉差

政府公布，今年十月零售業總銷貨價值的臨時估計為274億元，按年下跌8.8%，跌幅重返單位數，但已經連跌21個月；今年首十個月，零售業總銷貨價值的臨時估計下跌27%。

扣除其間價格變動後，今年十月零售業總銷貨量按年跌9.3%；首十個月，零售業總銷貨數量的臨時估計下跌28.3%；至於上月的零售業總銷貨價值及總銷貨量，經修訂估計後，分別跌12.8%及13.3%。

藥物及化妝品跌近四成

以產品類別計算；電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年跌24.4%；其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌6.5%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌26.6%）；服裝（下跌11.2%）；藥物及化妝品（下跌39.5%）；燃料（下跌3.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌8.2%）；中藥（下跌15.4%）；以及眼鏡店（下跌14.7%）。

另外，超級市場貨品銷貨值按年上升2.6%＇其次為百貨公司貨品（銷貨價值上升11.7%）；其他未分類消費品（上升19.8%）；汽車及汽車零件（上升13.1%）；傢具及固定裝置（上升13.0%）；以及書報、文具及禮品（上升0.2%）。

零售業經營環境或短期內再度轉差

政府發言人表示，十月份零售銷售的按年跌幅收窄，反映消費情緒在當月因疫情穩定而好轉。情況改善也部分是由於比較基數較低。展望未來，發言人指出，本港第四波疫情廣泛並迅速蔓延，或會令零售業的經營環境在短期內再度轉差。政府會密切留意相關發展。