美股收高︰道指重返30000點　蔚來汽車等多隻中概股下跌

美股12月1日早盤大幅上漲，標普500和納指再創新高，得益於一系列新冠肺炎（COVID-19）疫苗的出現，提升了投資者對美國經濟復甦的樂觀情緒。恐慌指數VIX跌0.8%，報20.41點。

截至美股1日收盤，納指與標普500指數創歷史最高收盤紀錄。道指收盤上漲185.28點，或0.63%，報29823.92點；納指漲156.37點，或1.28%，報12355.11點；標普500指數漲40.82點，或1.13%，報3662.45點。盤中標普500指數最高上漲至3678.45點，納指最高上漲至12405.79點，均創盤中歷史最高紀錄。

個股方面，特斯拉漲3.2%，標普表示，一次性把特斯拉納入標普500指數，12月21日盤前生效。Zoom股價大跌11.8%，三季度收入利潤大漲，但增速已開始放緩。

小鵬、蔚來收跌

中概股方面，蔚來跌3.5%，11月交付5291台新車，按年增長109%；高盛將蔚來汽車評級從賣出上調至中立，目標價從7.7美元上調至59美元。小鵬汽車跌4.9%，單月總交付量達到4,224台，創2020年新高，按年增長342%。途牛跌17.2%，三季度淨營收按年下滑85.5%，預計四季度營收仍下滑超75%。陌陌跌6.7%，公司三季度淨利潤按年下降49%，預計四季度營收按年下降20%至22.1%。

綜合外媒報道，瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele表示：「基於2021年上半年廣泛推出有效疫苗的樂觀預期，投資者將注意力集中在社會與經濟活動恢復正常的前景上。在這種環境下，我們認為全球股票還有進一步上漲的空間，同時預計市場領跑板塊將繼續發生變化。」

花旗集團首席美國股票策略師Tobias Levkovich表示：「疫苗方面的好消息進一步鼓舞了人們的信心，幾種疫苗與療法研究取得進展，使人們看到了疫情雲開霧散的希望。」但他也警吿稱，投資者可能對市場風險過於自滿。

Levkovich表示，就目前而言，「市場要麼預測2021年的企業盈利將會更加強勁——這與疫苗接種驅動的經濟復甦及企業持續進行的成本控制有關，要麼預測標普500指數近期可能已經上漲得過頭了，尤其是考慮到沒有新的短期財政刺激措施、以及疫情再次爆發的影響。」