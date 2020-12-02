2020年全球獨角獸500強出爐　阿里雲、字節跳動等中企入選前五

消息指，2020年全球獨角獸企業500強榜單發佈，中國和美國佔比達81.8%。中國企業數量和估值仍居世界第一，分別為217家和9,376.90億美元。美國共有192家獨角獸企業上榜，總估值為8,050.7億美元。入選榜單前五的企業分別為：Wagmo、字節跳動、阿里雲、Infor、滴滴出行。

所謂「獨角獸」企業，就是估值超過10億美元的初創企業。獨角獸企業的多少從一個側面反映了一個國家的創新力。

是一家研發自動駕駛汽車的公司，為Alphabet公司（Google母公司）旗下的子公司。 Waymo剛開始是Google於2009年開啟的一項自動駕駛汽車計劃，之後於2016年12月才由Google獨立出來，成為Alphabet公司旗下的子公司。

字節跳動是一家位於中國北京的跨國互聯網技術公司，是目前中國未上市的互聯網公司中，估值最高的企業之一。旗下有產品今日頭條、火山短視頻和抖音等；至2018年，字節跳動的移動應用月度用戶超過十億人。2020福布斯中國富豪榜中，該公司創始人張一鳴以1,848.3億元人民幣的財富位列該榜單第九名。

阿里雲是阿里巴巴集團旗下雲計算品牌，創立於2009年，是中國最大的雲計算平台，服務範圍覆蓋全球200多個國家和地區。

總部位於美國紐約的Infor是全球第三大企業應用與服務供應商，該公司為企業用戶提供行業專屬應用軟件產品及套件，採用突破性技術提供部署選項——包括雲部署、內部部署或二者相結合。

中國最大線上約車平台之一的滴滴出行，連接了全球數億的司機和乘客。滴滴出行是涵蓋出租車、專車、滴滴快車、順風車、代駕及大巴、貨運等多項業務。