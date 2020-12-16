2020年樓市乍暖還寒　張翹楚：勿過份憧憬北水重臨｜財經加零一

2020年是新冠疫情肆虐、全球量化寬鬆，以及新經濟股大爆發的一年，踏入最後一個月，亦是時間檢視過去一年的投資收益，同時為明年做好投資部署。回顧今年樓市表現，年初疫情爆發，市民皆憧憬樓市會再現「沙士價」，結果全年樓價下跌不足1%，樓市乍暖還寒，原因何在?

《香港01》財經節目「財經加零一」，一連四個星期，邀請不同嘉賓，分別在基金、強積金（MPF）、樓市及股市方面，為觀眾做好「2021投資展望」。今日（16日）《香港01》財經節目「財經加零一」，將與泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚，為樓市作回顧與前瞻。

張翹楚在節目中提到，雖然疫苗消息為大家帶來曙光，但投資者不要過份憧憬「北水」重臨，因為由上年的社會運動，以至今年中港疫情的走勢差異，可能早已動搖內地投資者對香港樓市的信心。

經濟活動完全恢復 或需兩至三年

另外，早前香港與新加坡宣布「旅遊氣泡」計劃，一度為不少人帶來希望，但最終礙於疫情反覆而將有關計劃延後。他預料在疫苗未完全普及化的情況下，未來「旅遊氣泡」計劃可能只會局限在少部份國家，這個情況可能會持續兩至三年，意味香港的經濟活動需時兩至三年才完全恢復。他提醒投資者，不要過份憧憬內地投資者的資金會在短時間重臨香港樓市。

雖然疫情令經濟環境轉差，但因為全球不斷量化寬鬆以至息口偏低，固定資產價格不斷上升，加上香港房屋供應數量嚴重不足下，明年樓價走勢難以出現大跌情況，他提到現時失業率6.4%，屬偏高水平，他建議想入市的準買家可再留意明年第一、二季的情況，再考慮是否入市。

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