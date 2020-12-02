銀債最低3.5厘息好吸引？　有隻藍籌股息率高達10厘！｜投資理財

新一批銀色債券已在12月1日起開始接受認購，並相當受老友記歡迎。招商永隆銀行指出，首日有客戶透過該行認購1,000手，中銀香港（2388）則指出，首日客戶平均認購25手。反映銀髮市場對具有最低回報保證的定息產品，需求相當殷切。畢竟3.5厘的保證息率，對不少老友記甚具吸引力。

其實有不少藍籌股的股息回報率，均高於銀債。今次盤點10隻股息回報率最高的藍籌股，按2019年其派息金額計算，回報率最高公司高達10厘。不過有市場人士提醒，投資前要留意企業派息是否穩定，以及派息比率是否過高等情況。

中海油的股息回報率，為一眾藍籌股中最高。

三桶油皆為高息藍籌股

以今日收市價計算，中國海洋石油（0883）為一眾藍籌股中股息回報率之王。以2019年全年派息達0.78元計算，股息回報率達到10.1厘。同為石油石化股的中石化（0386），其股息回報率亦達到9.54厘，為股息回報率第二高的藍籌股。

石油石化股的股息率相當吸引。中石油（0857）在藍籌股股息回報率中排名第九，股息回報率達到6.5厘。

至於一向被視為高息股的內銀﹑公用及本地銀行股，亦有個別股份列入十大高息股。當中包括中移動（0941）及電能實業（0006）。作為綜合企業的中信（0267）及太古（0019），原來股息回報率相當不俗，其中中信股息回報率達到7.52厘。

不過投資者要留意，從中資股收取股息，須向內地繳交10%股息稅。扣除股息稅後，中海油股息回報率並非10厘。

以下為一眾高息藍籌股﹕

+ 4 + 4 + 4

信誠張智威﹕要留意企業派息比率

股息回報率高企，自然具吸引力。但是信誠聯席董事張智威指出，從事能源等股舊經濟股股價下跌，從而推高股息回報率。

他亦提醒投資者，投資前要從3方面考慮。一方面是企業派息金額是否可以維持穩定，其次要留意企業的派息比率，並以滙豐控股（0005）為例，過往該行派息比率逾100%，即每賺1元，向股東派發逾1元股息，認為這種情況並非太健康。同時要留意派息金額中是否連同特別息，若未來或不再派發特別息，高息情況難再維持。

翻查資料顯示，中石油在去年公布中期及末期股息，亦有宣布派發特別息。