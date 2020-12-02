馬化騰：又一場大洗牌將開始　互聯網迎下一波升級稱全真互聯網

騰訊（0700）首席執行官馬化騰在公司內部特刊發文指出，又一場大洗牌即將開始，「就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。」

根據「騰訊文化」公號消息，騰訊出版《三觀》的年度特刊，以一年為單位，記錄騰訊的成長和主要變化。

過去一年，馬化騰因為身體原因，缺席了很多活動，減少了與外界的溝通。（視覺中國）

在前言中，馬化騰清晰表達了自己對未來的看法，即又一場大洗牌即將開始。「就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。」他認為，現在一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，稱之為全真互聯網。它意味着線上線下的一體化，實體和電子方式的融合。虛擬世界和真實世界的大門已經打開，無論是從虛到實，還是由實入虛，都在致力於幫助用戶實現更真實的體驗。

馬化騰寫道，不管時代怎麼改變，在商業世界裏有一些基礎的原則是不會變的。比如說為用戶創造價值，去一線發現問題。在互聯網這個快速迭代的行業，企業的發展只有進行時，沒有完成時。

「今年是公司成立22周年，也是深圳經濟特區建立40周年。站在這個時間節點，能夠更真切地感受到我們與這座城市、與國家命運的同頻共振」。馬化騰還表示，騰訊在成長過程中，經歷過幾次大的跨越，一直有一種敢拼敢闖不服輸的精神。在企業成長中有一些關鍵機會，跨過去能飛得更遠，跨不過去會掉隊，甚至倒下。

談到未來互聯網行業發展，馬化騰認為，移動互聯網10年發展，即將迎來下一波升級，稱之為全真互聯網。馬化騰在書中直言，虛擬世界和真實世界的大門已經打開，從消費互聯網到產業互聯網，應用場景也已打開。隨着 VR 等新技術、新的硬件和軟件在各種不同場景的推動，相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。