富時羅素名單調整：比亞迪等獲納入　中國聯通等被刪

12月2日，富時羅素宣布對富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數、富時中國A小盤股指數的季度審核變更。該變更將於12月18日生效。

根據指數調整的歷史經驗來看，被動型資金為了儘可能減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天調倉，因此往往會看到權重變動較大個股成交「異常」放大，特別是在尾盤。相比之下，主動型資金則並不存在這一約束，可以擇機選擇配置時點。

富時羅素同時宣布，富時中國A50指數新納入比亞迪、瀘州老窖、愛爾眼科。根據Wind數據顯示，截至12月2日收盤，這三隻股票年初至今漲幅分別為256%、115%、111%。

另外，被刪除的三隻股票保利地產、智飛生物、中國聯通年初至今漲幅分別為13%、159%、-15%。

中金公司此前曾發佈研報表示，股價影響上，受套利資金的推動，越是距離調整日早（特別是公布前）、且那些存在潛在意外（不易被預測到）或日常交易流動性偏差的個股往往股價反應越大。待結果宣布後、正式實施日之前，也會有部分套利資金根據正式結果佈局相應個股。但是，在調整正式實施日，雖然被動資金「必須」按照權重變化進行調倉，但股價的實際變動卻未必與權重調整方向一致，反而會更多受到提前套利資金與被動資金之間強弱對比影響，此前也不乏新納入或權重增加的個股在調整實施日股價下跌的情形。