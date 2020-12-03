美通過辣法　中概股勢湧港上市　葉尚志料港交所成大贏家｜重溫

美國眾議院一致通過《外國公司問責法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），規定上市公司必須披露公司是否由外國政府持有或控制，並合乎美國法規，否則將被除牌。又規定如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的審計要求，將被禁止在美國任何交易所上市。

法案仍需等待美國總統特朗普（Donald Trump）簽署生效，但市場相信，《外國公司問責法》是要圍堵中概股，條例或促使中概股勢湧港上市。究竟今次事件對港股市場發展有何影響？會否令在港第二上市的阿里（9988）、京東（9618）等股價更波動？今日（3日）《香港01》將與第一上海首席策略分析師葉尚志，分析大市走勢。

葉尚志在節目中認為，《外國公司問責法》有機會加速中概股回流香港，或令本來有意在美國上市的中國企業，考慮改為到香港上市，預對相關消息會利好港交所（0388）股價長遠表現。他提到目前約有10間中國企業在美國回流香港第二上市，預料會陸續有來，加上港股成交量有明顯提升，今年每日平均成交約有1300億元，甚至更超越了之前的高峰期，徵費收入必然會上升，他相信港交所會成為大贏家。

至於新股市場方面，泡泡瑪特（9992）在截稿前孖展暫時錄得645億元，超額認購102倍，國際配售將於提早截飛。葉尚志認為泡泡瑪特主攻潮流玩具市場，目前市場不多同類型的公司，加上市場認購反應不錯，相信上市初期會有一定升幅，認為投資者可以認購有關新股。

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