路透：中印關係趨緊　螞蟻考慮出售所持印度公司Paytm股份

據直接了解情況的人士透露，中國金融科技巨擘螞蟻集團正在考慮出售其所持的印度數字支付處理公司Paytm 30%的股份。目前，中印兩國關係緊張，且印度國內數字支付領域的競爭日益激烈。

四名知情人士對路透社表示，這筆可能發生的交易的財務細節尚未敲定，且螞蟻也尚未啟動正式出售程序。

Paytm也得到了軟銀集團等企業的投資，在一年前的最新一輪私募融資中，Paytm的估值約為160億美元。按照這個估值，螞蟻在該公司持股價值約48億美元。

螞蟻和Paytm均表示，上述信息有誤。Paytm的一位發言人表示：「我們從未與任何大股東討論過出售股份的問題，也沒有任何計劃。」

消息︰螞蟻料難再增持Paytm

螞蟻考慮出售其在Paytm股份的主要觸發因素是過去幾個月中印外交關係惡化，上述知情人士稱，他們要求匿名，因討論屬機密信息。

一位直接了解情況的人士表示：「螞蟻管理層越來越意識到，將無法增持Paytm股份。」他補充稱，螞蟻的高層最近討論了這一想法。

儘管如此，螞蟻正在進行投資評估，如果未能獲得理想的估值，螞蟻仍可能決定擱置撤資的想法，他說。

另外兩位消息人士表示，評估的結果可能是，螞蟻或最終保留Paytm的一小部分股份。

阿里巴巴和騰訊等來自中國的投資為印度初創企業提供了大量資金。

銀行家們此前曾表示，中國投資方正尋求擴大在印度的業務，目標是增加中國以外地區的收入。

其中一位消息人士稱，阿里巴巴迄今已在印度投資超過40億美元，並計劃在2021年投資約50億美元，但目前投資計劃已被擱置。

阿里巴巴並未回覆記者的置評請求。

根據螞蟻的首次公開發行(IPO)招股說明書，螞蟻於2015年首次投資Paytm，通過其母公司One97 Communications持有Paytm 30%的股份。招股書還稱，這家印度公司是螞蟻的主要合作伙伴。

其中兩名知情人士稱，除了針對中國企業在印度的投資規則收緊外，更激烈的競爭可能是螞蟻考慮Paytm相關計劃的另一個因素。Paytm正在失去市場主導地位。

印度線上交易、貸款和電子錢包服務一直在快速增長，這得益於政府推動該國愛好現金的商家和消費者採用數字支付的努力。

這推動了Facebook旗下的WhatsApp、Alphabet的Google Pay以及沃爾瑪的PhonePe進入印度並擴張。一些印度國內公司也在擴大業務。