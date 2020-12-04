內房洗牌｜《財經》統計︰中國2020年已有453家房企破產

2020年的到來，是整個中國房地產行業在艱苦求生中窺見了政府控房價、去槓桿的決心。「三道紅線」更徹底給地產金融紅利時代畫上了句號。

據內媒《財經》12月4日報道，自2016年底中共中央經濟工作會議提出「房住不炒」後，炒房客退場，開發商的高房價紅利被強制削減。2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情暴發，經濟面臨危機，但中央控制房地產槓桿率的決心不減，讓房地產業清醒地認識到，持續近20年的粗放、高速增長徹底遠去，向管理要效益不再是口號，而是不得不為、不為就會被淘汰的現實。

2020年這一年，整個中國房地產行業在艱苦求生中窺見了政府控房價、去槓桿的決心。據《財經》不完全統計，截至2020年10月31日，全國已有453家房企發佈破產公吿，平均每天約1.5家房企被清算。

萬科︰地產金融紅利時代畫上句號

2020年以來，雖然有三次降準釋放流動性1.75萬億元人民幣。讓每家房企都想搶在政策視窗期內融到錢。但8月，中國住建部和央行明確了地產行業的金融審慎管理制度，並增強房地產企業融資的市場化、規則化和透明度。總體基調奠定後，標準與細則隨之而來，「三道紅線」就像緊箍咒。

「三道紅線」是指：1.剔除預收款後的資產負債率大於70%；2.淨負債率大於100%；3.現金短債比小於一倍。依據觸線條數，房企被分為「紅橙黃綠」四檔，若全未觸線，則有息負債規模年增速不超過15%，每觸碰一條，年增速上限降低5%，全部踩線，則有息負債規模不得再增加。

這一從未形成正式檔的「視窗指導」政策震動了整個房地產業。中國房地產龍頭企業萬科董事長鬱亮認為，「三道紅線」徹底給地產金融紅利時代畫上了句號。同時，調控之下，房企拿地成本也一路走高，降價甩賣進一步壓縮了利潤空間。

政策、融資環境變化背後，房地產市場的供需關係也悄然改變。隨著居民收入增長放緩，城鎮化進程過半，房地產正在從賣方市場向買方市場轉化。