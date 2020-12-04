美團下周一正式晉身恒指　全日勁升4.6%　百太及安踏染藍前低收

有報道指，輝瑞大幅削減推出新冠疫苗的目標。美股收市個別發展，納指收市報12377點，升27點，創即市及收市新高。標指創即市新高後，最終微跌2點，收報3666點。道指收市報29969點，升85點。

【16:45】恒指重上26800點

港股高收，恒指收市報26835點，升107點，國指收市報10624點，升38點，恒生科指收市報7952點，升12點，成交額為1,722.7億元。

阿里（9988）升2.7%，收市報264元，小米（1810）升0.2%，收市報25.35元，美團（3690）升4.6%，收市報288.6元，中芯（0981）午後復牌，收市報21元，跌5.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，收市報43.75元，東亞（0023）升0.5%，收市報17元，中銀（2388）無升跌，收市報24.9元，渣打（2888）曾高見51元，收市報50.5元，跌0.2%。

地產股低收，新世界（0017）跌2.6%，收市報37元，恒基（0012）跌0.9%，收市報31.35元，太古地產（1972）跌0.2%，收市報23.5元。

油股方面，中海油（0883）跌3.9%，收報7.4元，中石油（0857）跌1.2%，收市報2.45元，中石化（0386）跌2.5%，收市報3.54元。

至於下周一（7日）晉身為恒指成份股的百威亞太（1876），收市報27.05元，跌2.2%；另一間準藍籌安踏（2020）跌1.8%，收市報110.6元。

【15:37】乳業股走勢個別 原生態彈升19%

乳業股走勢個別，其中獲飛鶴（6186）提全購的原生態（1431），午後突勁升，最新報0.75元，升19%，飛鶴則下挫4.2%，最新報17.92元。

至於藍籌股蒙牛（2319）升5.4%，最新報42.9元，現代牧業（1117）升11.5%，最新報1.55元，中國聖牧（1432）跌1.4%。

合生元（1112）升0.3%，報32.1元。

【15:25】內地4大指數悉數高收

內地股市高收，上證收市報3444點，升2點，深成收市報14026點，升55點，滬深300收市報5065點，升8點，創業板收市報2730點，升18點。

台股及韓股表現理想，均升逾1%，台灣加權指數收市報14132點，升155點；韓國KOSPI指數收市報2731點，升35點，澳洲ASX 200指數收市報6634點，升18點，日股收市報26751點，跌19點。

【14:19】世茂瀉逾11% 中芯挫4.7%

壹傳媒（0282）今早復牌，股價曾高見0.485元，較周三收市價抽升107%，其後升幅大為收窄，最新報0.29元，升23.9%。

至於中午復牌的中芯（0981），曾低見21元，最新報21.15元，跌4.7%。

內房股方面，世茂（0813）挫11.7%，最新報24.25元，恒大（3333）跌1.8%，中海外（0688）跌1.3%。

恒指最新報26774點，升45點。

【13:10】中芯國際午後復牌 短線挫逾半成

中芯國際（981）今早停牌，午後復牌，早段曾跌逾半成，低見21元。最新跌幅收窄至2.5%，報21.65元。

中芯國際公告指，集團被列入中國涉軍企業名單對運營沒有重大影響，重申公司是獨立營運的國際企業，投資者、客戶等利益相關方遍及全球。公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用。

恒生指數跌幅收窄至20點，收復26700點水平。

【12:10】恒指半日跌41點

恒指半日收報26,686點，跌41點或0.2%；科技指數報7,971點，升31點或0.4%；國指跌5點或0.1%，報10,580點。

美團（3690）半日收報289元，升13元4.8%，阿里巴巴（9988）升6元或2.3%，收報263.4元；港交所（0388）報387.8元，上升0.8%。

【10:51】內房股向下 世茂集團大跌6.7%

內房股普遍向下，世茂集團（0813）大跌7.3%，報25.45元。融創中國（1918）跌2.4%，龍光（3380）跌1.75%，萬科（2202 )跌3.4%。

【10:08】汽車股走強

汽車股早段走強，東風集團（0489）升逾5%。比亞迪（1211）升逾4%。長城（2333）升逾4%。吉利（0175）升2.7%。

【10:05】恒指倒跌11點 「ATM」反攻

恒指倒跌11點，報26717點。「ATM」造好，騰訊（0700 )升0.6%，報592.5元。美團（3690）升2.7%，報283.2元。阿里（9988）升1.6%，報261.4元。

滙豐（0005）倒跌0.7%，報43.1元。友邦（1299）跌1.5%，報87.6元。

【09:20】恒生指數高開83點

恒生指數高開83點，開報26811點。國指升22點，報10608點。美團（3690）及阿里（9988）高開0.4%及0.6%；騰訊（0700）平開，報589元。

中國平安（2318）高開0.9%，報96.2元。港交所（0388）升0.8%，報388元。滙豐（0005）升1.2%，報43.9元。