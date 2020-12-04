余偉文﹕金管局與人行旗下研究所　就數字人民幣作跨境支付測試

香港作為國際金融中心，跨境支付是其中一個監管當局近年大力發展的範疇。金管局總裁余偉文於新一期《匯思》指出，去年在20國集團推動下，國際金融社會就優化跨境支付展開全面研究，除審視如何改善現行機制外，亦提出探討應用新金融科技以克服這金融市場的難題。他明言香港作為國際金融中心，能提供高效跨境支付服務至為重要。

余偉文指出，金管局過往一直積極通過發展金融基建，提供多幣種﹑多層面平台，將支付系統與周邊地區及國際系統聯網，推動更快捷﹑安全的跨境支付。金管局除發揮及繼續發展現有金融基建優勢外，亦致力研究將嶄新金融科技應於跨境支付。

當局去年聯同泰國央行展開研究，利用數碼貨幣及區塊鏈平台以解決跨境支付中的各種問題。有關研究已進入第二階段，包括探討具體的業務應用方案，及平台的可營運性及伸延性，即擴展至3個或更多央行數碼貨幣。

研究以轉數快提升跨境銀行匯款服務

余偉文指出在乘著國際就跨境支付加強合作趨勢，有機會發展出區域性跨境支付平台。同時在繼續推廣「轉數快」系統的本地應用時，亦正研究如何透過「轉數快」系統24小時無間斷運作及即時支付優勢，提升跨境銀行匯款服務，讓本港企業及個人客戶更快捷收到境外銀行匯款，或讓其匯款能更快到達目的地。同時推動跨境支付亦可以通過加強與外地電子支付系統的互聯互通而實現。

他指出金管局正研究如何通過與電子支付系統互聯，讓香港人在常到的外地旅遊熱點直接通過「轉數快」支付。

余偉文透露在跨境支付上，金管局與人民銀行數字貨幣研究所研究使用數字人民幣，進行跨境支付技術測試，並作出相應技術準備。數字人民幣定位於流通中的現金，其使用可讓兩地遊客帶來更大便利。雖然數字人民幣未有推出時間表，但相信未來會為有需要進行跨境零售消費的兩地居民，提供多一個支付方式選項。