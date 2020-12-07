日本央行持日股價值逾4300億美元　成當地股市最大投資者

2020年新冠肺炎大流行期間，日本央行為支撐股市大量買入ETF基金，加上隨後的市值上漲，推動該行持有的股票投資組合在11月底達到45.1萬億日圓（約合4,340億美元），超過GPIF的44.8萬億日圓。

《新浪網》報道，日生基礎研究所（NLI Research Institute）首席股票策略師Shingo Ide估計，日本央行首次超越日本政府養老投資基金（GPIF），成為日本股市最大持股者。

2020年，由於疫情爆發導致股市暴跌，日本央行進一步加大了支持計劃的力度，在3月份表示2020年可能購買價值12萬億日圓的日本ETF，是之前目標的兩倍。 在經歷了幾個月的大量買入之後，這一速度已經放緩，而且2020年的購買總量可能遠遠低於新的理論極限。

上月日經指數升15%

不過，據Shingo Ide估計，即使以目前的速度，「日本央行和GPIF的股票持有量之間的差距將進一步擴大，」特別是如果股價繼續上漲。

近期在新冠病毒疫苗開發利好消息推動下，全球股市出現反彈，11月，日本基準股指東證指數上漲了11%，而日經225指數上漲15%，創下自1994年以來的最佳月度表現。據Ide稱，這使得日本央行購買的股票的未實現收益，在11月某個時間一度超過10萬億日圓。

Shingo Ide認為，日本央行「可能會面臨更多的審查」，以確定是否需要在股價像目前這樣上漲時繼續買入股票。儘管日本央行行長黑田東彥一再表示，作為貨幣刺激的一部分，需要購買ETF，以達到日本央行的通脹目標。