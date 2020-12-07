京東健康（6618）84萬人申購　明日掛牌　料首日升兩成｜新股IPO

京東健康（6618）今早公布招股結果，一手50股中籤率40%，抽200手方穩獲一手。專家認為，京東健康散戶分貨少，國際配售的分配亦相對集中，料對股價有不俗的上升空間，估計首日有機會升逾兩成；中長線亦值得持有。

京東健康可謂「全城熱搶」，申購人數達84.6萬人，超越農夫山泉（9633）的70.7萬份申請，不計「撻Q」的螞蟻集團，成為今年最踴躍熱抽新股。

個別券商今午開放暗盤交易。早前有消息指，機構投資者上周於京東健康的場外暗盤市場，分別於85元、88元及90元錄得成交，較招股價70.58元，高水20.4%至27.5%。

追溯至京東健康於9月底遞交上市申請的時候，當時同業阿里健康（0241）股價約18元的水平，目前已累升至22元以上，累計升幅達兩成，反映市場氣氛尚算不俗。

獨立股評人聶振邦指，京東健康配售錄得逾30倍超額認購，如此踴躍較為罕見。（資料圖片）

聶Sir：貨源集中歸大戶

獨立股評人聶振邦指，京東健康公開發售部分僅得約1,900萬股，佔全球發售的5%；即使超購逾98倍以上，回撥機制亦僅將公開發售部分的5%提升至11%，遠低於普遍50%的水平，反映公司有意向國際配售、資本較大的參與者分貨。

聶振邦特別點出國際配售部分，是次京東健康配售錄得逾30倍超額認購，「好少超額咁多」，而且承配人高達663名，而一般新股只有100多名。參考母公司京東集團（9618）上市時，國際配售部分僅超額10倍。

他估算，連同國際承銷行使超額配股權，國際配售部分共發行3.97億股，減去6名基石投資者合共認購的1.48億股（6個月禁售期），國際配售街貨量達2.49億股，首19大承配人已認購9,900萬股，餘下的638名承配人每人平均獲分23萬股，相比公開發售部分的乙組的「頭槌飛」僅獲分20,050股，貨源明顯集中於配售的大戶手中。

聶振邦認為，京東健康中長線亦具投資價值。（資料圖片）

首周料升25%至30% 80元以上可追

基於貨源傾向配售部分，聶振邦料首周升幅可達25%至30%，而今日大市氣氛較差，仍預計京東健康暗盤可錄約兩成升幅。

是次一手中籤率達40%，聶振邦認為比率已經相當高。不過，仍有21萬名「一手黨」期望落空，無貨者如要進場買入，他建議升幅不高於15%、價格大約80元以下追入；有貨者短線升三成可走。聶振邦認為，京東健康中長線亦具投資價值，收入、盈利均比同業佳，料明年業績表現仍可穩步上揚，投資者中長線可繼續持有。