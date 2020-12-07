拆局｜中國線上醫療空間大　京東健康目標價看幾多?

今年新冠肺炎疫情促進線上醫療健康平台的發展，京東健康（06618）是中國最大的線上醫療健康平台，公司將於明日上市，招股反應熱烈，加上中國醫療行業發展空間巨大，投資者可關注公司及其行業發展。

京東健康致力於建設一個完整、全面的「互聯網+醫療健康」產業生態。自2014年2月，京東（09618）將旗下的醫療健康業務已作為獨立業務進行運營，又於2017年12月推出了在線問診服務，其後在2018年註冊成立「京東健康」公司。2019年5月，京東健康正式宣布獨立運營。

公司發展至今，按2019年收入計，京東健康是中國最大的在線醫療健康平台，去年錄得總收入108億元（人民幣‧下同）。根據弗若斯特沙利文報告，按2019年收入計，公司亦是中國最大的在線零售藥房，市場份額為29.8%。

人口老化對藥物需求日漸增加、今年疫情，加上網購配合物流送貨的購物模式，令市民購物更加方便，因此令售藥平台快速增長。過去3年，京東健康收入增長迅速，公司2019年收入達108.4億元，按年增33%，今年上半年收入更達87.7億元，按年升約76%，總毛利率為25.3%，虧損53.6億元，非國際財務報告準則盈利為3.7億元，按年升46%。

零售藥房業務佔比達87%

京東健康收入主要來自三個部分，其中醫藥和健康產品銷售收入佔今年上半年收入達87.6%，為最大收入來源，而平台服務收入數字化營銷及其他服務佔收入達6.8%，數字化營銷及其他服務收入佔比則為5.6%。

醫藥和健康產品銷售業務方面，主要是銷售自營業務醫藥和健康產品，藥品主要包括所有常見非處方藥和處方藥，並在「京東大藥房」平台上銷售。今年上半年醫藥和健康產品銷售額為76.9億元，按年升76.2%，收入呈高速增長。今年上半年線上平台上擁有超過9,000家第三方商家，截至2020年9月30日止十二個月，擁有8,000萬個年活躍用戶。再者，京東擁有自家的物流團隊，可按需求為用戶提供當日達、次日達、30分鐘、7x24快速送達服務，加快公司業務發展及增強用家體驗。

平台服務收入數字化營銷業務主要就其線上平台的第三方商家收取佣金及平台使用費，今年上半年收入近6億元，按年升64.2%。至於數字化營銷及其他服務，即是向廣告主提供廣告投放服務，基於所展示產品或服務列表的每千次展示或按有效點擊向廣告主收費。今年上半年數字化營銷及其他服務收入按年升87.7%。

京東大藥房銷售所有常見非處方藥和處方藥

中國醫療市場規模增長快

今年在疫情之下，線上醫療的需求激增，以京東健康為例，今年上半年日均在線問診數據大增至8.6萬次，按年激增4.8倍。富瑞預測，今年中國線上醫療行業市場規模達1,960億元，按年升47%，其後3年將年均複合增長（CAGR）達35%，預料2024年中國線上醫療行業市場規模達6,500億元。

中國是醫療前景可觀，醫療健康支出規模穩步增長。根據弗若斯特沙利文報告，中國2019年的醫療健康支出總額排名位居全球第二，達到6.5萬億元。人口老齡化為未來醫療行業的巨大需求。弗若斯特沙利文報告預計，2030年65歲及以上人口規模預計將達到3.1億人，佔總人口的21.5%，相較2019年只佔12.6%。從此可見，中國醫療需求巨大，行業增長快速，有利線上醫療發展。

京東健康潛在升幅至少有2成

京東健康每股發售價定於70.58（港元‧下同），屬招股範圍上限定價，公開發售錄超購逾420倍，一手中籤率為40%。

京東健康總股本為31.27億股，上市市值約為2,207億元，保薦人之一的瑞銀給予京東健康的估值介乎2,720億元至4,070億元，意味京東健康估值潛在升幅約為23%至84%，對應潛在目標價為87元至130元。現時阿里健康（00241）市值約為3,000億元，如京東健康上市追上相等的市值水平，亦有近36%的潛在升幅，對應目標價約為96元。

值得留意的是，有傳上周機構投資者於場外暗盤市場參與京東健康的交易，分別於85元、88元及90元錄得成交，較招股價70.58元，高20.4%至27.5%，惟未有提及成交股數。