港股勢弱尋底　車股逆市揚　新城晋峰莫灝楠：比亞迪好過恒大汽車

美國股市周一（7日）低收，道指再創新高後倒跌，曾失3萬點，最終跌148點收市，今早亞太區股市亦普遍向下，港股今早亦隨之低開兼失26400點。不過電動車生產商Tesla股價再創新高，市值高達6,000億美元，一眾在港掛牌的汽車股亦上揚。另邊廂今早掛牌的焦點新股京東健康（6618），高開逾3成，投資者每手可賺逾千元。今日（8日）新城晋峰分析員莫灝楠，與主持人詹詠渝，一同剖析大市走勢，及市場人士關注的焦點股份前景。

昨日美股特斯拉（Tesla）股價總市值突破6000億美元大關，再創歷史高。但Tesla昨日的升勢似乎未有帶動本港汽車股發展。新城晋峰分析員莫灝楠則不太睇好吉利汽車（0175）。他解釋，吉利全年汽車總銷量為130萬架，但現時距離其目標尚欠還有12%。認為餘下一個月的時間，未必可以彌補這些差距。但則睇好同業汽車股的長城汽車（2333），認為當其股價回落到14.8元的時候，投資者或可考慮小注。

又問到若投資者想沾手新能源汽車相關股，恒大汽車會否是一個好的選揀。莫灝楠直言，並不太睇好恒大系的股票。他解釋，現時恒大汽車（0708）暫時亦未見實物，認為現時只是炒概念居多。加上現時恒大母公司的負債太多，「整間公司就好似借返嚟咁」。他建議，若投資者真的想沾手新能源汽車相關股，投資同業比亞迪（1211）或會更好。