京東健康首掛較招商股高55%　科技股反彈　恒生科指跑贏港股　

美股隔晚個別發展，道指曾升至30233點新高，其後反覆回落，一度失守3萬點，最終收市報30069點，跌148點。標指報3691點，下跌7點。納指再破頂，收市報12519點，上升55點。

【16:26】港股再跌逾200點

恒指未止跌，收市報26304點，跌202點，國指收市報10409點，跌63點，恒生科指升140點，收市報8085點，成文額為1,354.2億元。

科技股跑贏傳統股，美團（3690）升1.8%，收市報287.6元，小米（1810）升4.8%，收市報26.35元，舜宇（2382）升4.5%，收市報154.8元。

至於京東系，京東（9618）跌1.8%，收市報325.8元；今日掛牌的京東健康（6618），收市報110元，較招股價70.58元高出55.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌3.6%，收市報41.35元，恒生（0011）跌0.4%，收市報136.5元，渣打（2888）跌3.8%，收市報48.55元。

油股今日向下，中石化（0386）跌4.5%，收市報3.41元，中海油（0883）跌3.9%，收市報6.89元，中石油（0857）跌1.7%，收市報2.36元。

內房股亦低收，中海外（0688）跌4%，收市報17.8元，潤地（1109）收市報31.05元，跌2.4%，龍湖（0960）跌2%，收市報42.2元。

【15:10】日股仍下跌 台股再創新高

上證指數收市報3410點，跌6點，深成收市報13973點，平收，滬深300收市報5009點，跌12點，創業板收市報2746點，升19點。

亞股走勢個別，台灣股市再創新高，收市報14360點，升103點，澳洲ASX 200指數收市報6687點，升12點；日股跌80點，收市報26467點，韓國KOSPI指數收市2700點，跌44點。

【12:10】科技指數重返8000點 小米半日勁升6.6%

港股今早持續受壓，恒指半日跌161點或0.61%，收報26344點；國指挫43點或0.42%，收報10429點；科指升123點，收報8068點。半日成交金額751億。

藍籌股滙豐（0005）午市收報41.2元，跌近4%；中國平安（2318）收報93.25元或跌3.4%；友邦（1299）收報87元，跌1.1%。

科技指數逆市上升，受外圍消息影響，小米（1810）半日勁升6.6%，收報26.8元；騰訊（0700）收報587元，升0.6%；美團（3690）收報294.1元，升3.2%；網易（9999）收報142.5元，升2.6%；京東（9618）反跌，半日收報324元，或跌2.4%。

汽車股繼續踩油，長汽（2333）半日收報15.38元，升9.7%，廣汽（2238）收報7.96元，升2.6%；正通（1728）回升收報0.9元，或升5.9%；吉利（0175）收報20.7元，跌0.7%。

【10:41】政府要求食肆晚上6時禁堂食 餐飲股處弱勢

政府再收緊限聚措施，要求食肆晚上6時後禁止堂食，一眾餐飲股偏軟，太興（6811）跌1.4%，最新報1.38元，大家樂（0341）跌0.2%，最新報17.46元，大快活（0052）升0.3%，最新報18.26元。

【10:35】長汽勁升近1成 跑贏同業

車股今早普遍上揚，長汽（2333）最新報15.36元，升9.6%，廣汽（2238）升0.9%，最新報7.83元，吉利（0175）則由升轉跌，最新報20.75元，跌0.5%。

【10:25】國際家居零售彈逾1成

昨晚發盈喜的國際家居零售的（1373），曾高見2.78元，最新報2.61元，升11%；至於已公布上月營運數據的港視（1137），最新報12.38元，升5.5%。

【09:44】內地股市上揚

內地股市早段上揚，上證最新報3427點，升11點，深成重上14000點，最新報14109點，升45點，滬深300最新報5039點，升17點，創業板最新報2751點，升25點。

【09:20】恒生指數低開46點

恒生指數低開46點，開報26460點。國指升1點，報10475點。騰訊（0700）升0.8%，開報588元。美團（3690）升0.9%，開報285元。阿里（9988）跌0.4%，報257元。京東（9618）跌2%，報324.8元。

滙豐（0005）跌1.4%，報42.3元。友邦（1299）跌0.8%，報87.25元。