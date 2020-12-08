恒隆獲星展香港批出10億元可持續發展掛鉤貸款

星展香港宣布，恒隆地產（0101）獲該行批出一筆10億港元為期五年之可持續發展表現掛鉤循環貸款，為恒隆首筆獲銀行批出的全新可持續發展表現掛鉤貸款。

恒隆地產若能達到與星展香港預先協定的可持續發展表現目標，將可獲得獎勵。該等目標包括繼續獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數的成份股，以及每年降低其部分項目組合的耗電強度。貸款所得款項可用作一般企業融資用途，然而恒隆地產冀望優先運用資金來提升長期可持續發展表現。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，很高興能夠為恒隆地產提供首筆意義如此重大的貸款，亦致力支持恒隆地產的可持續發展抱負。隨着企業向低碳經濟轉型，星展銀行將繼續致力為客戶實現長期價值。

恒隆地產的可持續發展框架充分體現其積極推動可持續發展的承諾，以及當中所秉承的目標為本方針。該框架專注於未來10年4個可持續發展優先議題﹕應對氣候變化、資源管理、福祉和可持續交易。多年來，恒隆地產對在可持續發展方面追求卓越表現的承諾獲得本地及國際讚譽，所獲殊榮包括︰自2017年起連續三年獲納入為道瓊斯可持續發展亞太指數的成份股、自2018年起榮獲全球房地產可持續性基準 3星表現評級及資料披露「A」評級，以及獲選為恒生可持續發展企業指數及恒生（內地及香港）可持續發展企業指數「AA」評級之成份股。