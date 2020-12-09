李克強：2020年中國經濟有把握實現正增長

中國國務院總理李克強認為，2020年中國經濟有把握實現正增長。國際社會也普遍認為，2020年中國經濟是唯一實現正增長的經濟體。

《中國政府網》周二（8日）報道，李克強12月8日上午在人民大會堂視頻會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）。

李克強介紹了當前中國經濟形勢，指出2020年中國經濟有把握實現正增長，這對於一個擁有14億人口的國家來說是十分不易的。當前世界經濟朝着恢復的方向發展，但仍然面臨一些不確定性。中國將繼續統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，保持宏觀政策的連續性、穩定性和可持續性，努力保持中國經濟運行在合理區間。

IMF總裁﹕願與中國加強合作重振全球貿易

格奧爾基耶娃表示，中國在貿易、促進世界經濟復甦、減貧、實現低碳增長等方面發揮着重要作用，基金組織對此表示讚賞，願同中方加強合作，共同維護多邊主義，為重振全球貿易提供動力，進一步增強世界經濟復甦勢頭。

另一方面，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）全球首席財務官委員會日前公布的第四季度調查報吿顯示，大型跨國企業首席財務官（CFO）上調中國經濟展望，認為中國正逐步擺脱新冠疫情陰霾實現經濟增長。受訪者把中國經濟展望從第三季度的「穩定」上調至「温和改善」。

經濟合作與發展組織（OECD）12月1日發佈了最新一期世界經濟展望報吿。報吿預測，中國仍將是2020年唯一實現正增長的主要經濟體。此前國際貨幣基金組織於10月份發佈的報吿也作出了同樣的判斷。