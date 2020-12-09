美股三大股指創新高　中概股拼多多及B站齊破頂

美股12月8日收高，三大股指均創盤中歷史新高，納指與標普500指數創收盤歷史新高，標普500指數史上首次突破3700點。

截至8日收盤，道指收漲104.09點，或0.35%，報30173.88點；納指漲62.83點，或0.50%，報12582.77點；標普500指數漲10.29點，或0.28%，報3702.25點。

道指最高上漲至30246.22點，納指最高上漲至12594.54點，標普500指數最高上漲至3708.45點，三大股指均創盤中歷史最高紀錄。

知名中概股中，阿里巴巴漲0.79%；百度漲0.48%；京東跌1.77%；網易漲2.46%；新浪漲2.89%；新浪微博跌1.26%；拼多多漲7.29%創新高，市值逼近2000億美元；趣頭條跌3.07%；蔚來漲3.21%；小鵬汽車漲0.81%，理想汽車漲5.78%；愛奇藝跌1.14%；迅雷漲5.86%；陌陌漲4.36%；歡聚時代漲0.38%；虎牙漲2.9%；嗶哩嗶哩漲3.79%創新高；紅黃藍跌2.53%。

個股方面，中概股一起教育股價12月8日收盤大漲24.36%，報15.06美元，市值28.25億美元。該股早盤一度觸及熔斷，暫停交易前漲幅超過19%。一起教育12月4日正式登陸納斯達克交易所，交易代碼「YQ」，開盤價為10.5美元，與發行價持平，IPO首日收漲0.67%。

百度宣佈董事會批准了該公司2020年股票回購計劃，將回購規模從30億美元提升至45億美元。2020年股票回購計劃到2022年12月31日才會失效。

紅黃藍三季度淨營收為3255.2萬美元，上年同期為4373.3萬美元，按年下降25.6%；淨虧損為633.7萬美元，上年同期淨虧損353.8萬美元，按年擴大79.1%。

有分析指出，即使新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢仍然嚴峻，在過去幾周內，交易商仍在大量增持股票。2021年疫苗廣泛接種的前景，加上刺激措施出臺的可能性，使投資者在一定程度上忽略了股市的近期風險。