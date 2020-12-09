京東健康午後升幅擴大逾至6%　恒指揚253點｜持續更新

美股三大指數先跌後升，道指升104點，收報30173點；納指升62點，收報12582點；標指首次升穿3700點，升10點，收報3702點。Tesla在3個月以來第2次集資，計劃配股籌50億美元，收市倒升逾1%。

【13:37】京東健康（6618）漲6.6%

午市後恒指現報26558點，升幅收窄，升253點；科指升幅回落，升1.1%，現報8175點。

首日掛牌物管股華潤萬象（1209），最高見32.9元，最新報28.6元；第二日上市京東健康（6618）漲6.6%，現報117.3元。阿里健康（0241）創新高見25.8元，元報25.65元，升7.3%

【12:15】深成半日倒跌

內地三大指數個別走勢，上證綜指高開後曾高見3422點，半日收報3412點，升2點或0.06%，半日成交額1,833億元。

深證成指先升後跌，跌穿14000點水平，半日收報13903點，跌70點或0.51%。創板指高開後向下，半日收報2737點，跌8點或0.32%。

【12:10】科指曾穿8200點 五菱汽車被炒高19%

恒指半日升331點，收報26636點；國指升130點，收報10540點；科指收報8195點，升109點。半日成交金額726億元。

科指今早曾升超8200點，阿里健康（0241）揚6.5%，午市收報25.45元；小米（1810）收報27.6元或升4.7%；騰訊（0700）升1%，收報589元。

五菱汽車（0305）因其銷售強勁，今早曾高見1.29元，升21.7%，午市收報1.26元或升19%。吉利（0175）升4.5%；收報21.9元；比亞廸（1211）升1.5%，收報184.1元。

石油方面弱勢，中海油（0883）午市收報6.73元，下跌2.3%；中石化（0386）跌0.88%，收報3.37元；中石油（0857）跌0.4%，收報2.35元。

【10:30】港股升幅擴大至300點

港股升勢擴大，最新報26628點，升324點，國指最新報10547點，升137點，恒生科指最新報8170點，升85點。

【10:19】日股反彈 台股再創新高

亞太區股市上揚，日股升268點，最新報26738點，澳洲ASX 200指數最新報6738點，升50點，台灣加權指數最新報14362點，升2點，韓國KOSPI指數最新報2737點，升34點。

【10:11】比亞迪增發H股獲中證監受理

比亞迪（1211）增發H股獲中證監受理，今早股價曾高見186.6元，最新報183.6元，升1.2%。

【09:48】京東健康揚逾7%

昨日掛牌的京東健康（6618），將獲納入富時羅素及MSCI旗下指數，今早股價表現強勁，曾高見121元，最新報117.8元，升7.1%。

恒指最新報26548點，升244點，國指最新報10511點，升102點，恒生科指最新報8163點，升77點。

【09:37】內地股市早段上揚

內地股市早段上揚，上證最新報3421點，升11點，深成最新報14014點，升40點，滬深300最新報5030點，升20點，創業板最新報2759點，升13點。

【09:20】恒生指數高開205點

恒生指數高開205點，開報26510點。國指升52點，報10462點。京東健康（6618）再升3.6%，報114元，市值3,565億元。但京東集團（9618）跌近1.8%，報320元。

騰訊（0700）升1.4%，企591元。阿里（9988）升1.55%，報262元。美團（3690）升2.8%，報295.6元。

友邦（1299）升3%，報89.65元。港交所（0388）升0.8%，報387.2元。