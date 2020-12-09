人民幣離岸價曾升穿6.5　2年半以來首次　野村料明年首季可試6.3

人民幣強勢再現，在岸價升穿6.53，曾高見6.5223，最新報6.5296；離岸價更一度升穿6.5大關，為2018年6月以來新高。最新報6.505，升145點子。

港元兌人民幣則回落，每百港元兌人民幣最新報84.23。

李若凡﹕年底處於6.5至6.6

對於人民幣近期升勢，華僑永亨經濟師李若凡指出與近期美匯指數回落有關。可是從人民幣指數走勢，反映出其他非美元貨幣相比，人民幣升勢並非太快。惟預料在中美衝突持續情況下，相信在年底前人民幣兌美元處於6.5至6.6水平。

她預期人民幣明年仍有上升空間，一方面疫苗即將推出，有關如何分配等內容將更清晰；以及美國政府將推出新一輪刺激經濟方案，讓投資者情緒更感樂觀，促使美元下跌，人民幣因而上揚。她又指出內地貿易錄得順差，亦為人民幣帶來支持。

加上美國聯儲局有意在未來數年保持低息，人民銀行則對貨幣政策採取中性化，預料中美雙方息差將進一步擘闊。因此她不排除明年人民幣兌美元可上試6.3至6.4。

野村看好人民幣前景

大行野村亦看好人民幣，預料在明年首季有更明顯升幅，離岸價有機會上試6.3。

該行指出明年首季短期年期亞洲債券/利率及高收益債券，應有好表現，與疫苗積極開發﹑聯儲局及歐洲央行或進一步採取刺激措施，並預期在環球因素支持下，資金繼續流入亞洲。

該行指出明年沽空美元兌亞洲貨幣，預料在明年首季，人民幣離岸價可見6.3，韓圜及印度盧比分別見1,050及71.6水平。