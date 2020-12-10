泡泡瑪特玩「盲盒」造IP　從虧損到年賺4.5億　勢成潮玩界IP投資

泡泡瑪特（9992）公布招股結果，一手200股中籤率15%，以27.01萬份申請認購一手計，僅約4.05萬份獲分貨。抽50手方穩獲一手。該股明天﹙11日﹚掛牌。

是次公開發售部份合共接獲47.9萬份有效申請，認購合共58.09億股發售股份，超額認購355.7倍。由於超額認購達79倍或以上，根據回撥機制，香港公開發售股份數目增至6,378.6萬股，由原本的12%增至47%。

盲盒是近年在「Z世代」中非常流行的玩偶盒子，消費者在購買「盲盒」之前，並不知道裡面裝有哪一款玩偶，但正是盲盒讓人沉迷的地方。

作為盲盒市場的巨頭，潮流玩具公司泡泡瑪特明日掛牌，市值高達500億元以上。

潮流玩具公司泡泡瑪特是盲盒市場的巨頭，消費者在購買「盲盒」之前，並不知道裡面裝有哪一款玩偶。（資料圖片）

成立初期僅是潮品雜貨店

泡泡瑪特在2010年成立，當時它只是一家小型潮品雜貨店。創始人王寧參考了日本知名雜貨零售商場「LOFT」和香港時尚超市「LOG-ON」的概念，主要銷售化粧品、服裝、文具、飾品等各種潮流周邊產品。

2014年，泡泡瑪特選擇在中國內地新三板上市，上市三年間，公司收入分別是1,700萬元（人民幣‧下同）、4,500萬元、2,900萬元，但每一年均錄得虧損，分別蝕277萬元，1,600萬元，2,480萬元。

泡泡瑪特放棄銷售化粧品、服裝，專注發展潮流玩具，結果成功闖出一片天。（資料圖片）

核心發展潮流玩具 成轉捩點

踏入2015年，王寧決定調整公司的商業模式，砍掉化粧品、服裝等品類，將經營的核心聚焦到「潮流玩具」上，同時挖掘了MOLLY和PUCKY兩款玩偶，正是如今泡泡瑪特的核心IP，加起來佔了公司三成的收入份額。

改變後，2017年至2019年間，泡泡瑪特的收入分別為1.581億元、5.145億元和16.834億元，利潤更暴增了281倍，從2017年的160萬元，到2019年的4.511億元。

今年上半年，泡泡瑪特收入為8.18億元，按年增長50%，考慮到今年上半年疫情的影響，泡泡瑪特仍實現這個增速，超出市場預期。

盲盒的主流消費者，年齡大都在15至35歲之間。（資料圖片）

15至35歲為主流消費者

根據弗若斯特沙利文的報吿，泡泡瑪特盲盒的主流消費者，年齡大都在15至35歲之間，他們擁有較高的消費能力，並且熱衷於分享和展示。而泡泡瑪特與迪士尼、奧飛等動漫公司不同，後兩者是先有卡通形象，再打造周邊，而泡泡瑪特則直接開發周邊商品。

泡泡瑪特在招股書中強調，IP始終是其業務的核心，也是商業化的基礎，圍繞這一點，泡泡瑪特將延伸出有關IP運營前端和後端的業務，並將之打造成一個一體化平台。

泡泡瑪特的業務核心是IP創作，將扶持和培養有潛力的藝術家。（資料圖片）

非單純玩具銷售 勢成潮玩界IP投資企業

在IP運營的前段，泡泡瑪特將會致力於全球優秀藝術家的發掘。例如，泡泡瑪特會與更多不同的藝術家接觸和交流，當遇到年輕的、有潛力的藝術家，泡泡瑪特可以對其進行扶持和培養，甚至在未來，泡泡瑪特能成為這些優秀IP藝術家的分享平台和藝術聯盟。

屆時，泡泡瑪特或許就不僅僅是一家銷售盲盒的公司了，當擁有海量設計師資源，以及獨到挑選IP的眼光，將成為「潮玩界」的IP投資公司。