畢馬威：料香港2020年IPO集資額達3900億元　失全球一哥地位

會計師事務所畢馬威中國（KPMG）發表《中國內地和香港IPO市場2020年回顧》報告，指今年香港新股集資額（IPO）高達503億美元，約3,899億元，按年增長約24.5%，為近10年之最，暫時排名全球第2位，預料來年集資總額最高可達4,000億元。

據報告指出，今年全球IPO集資市場榜首為納斯達克交易所（NASDAQ），全年集資總額按年增91.7%至535億美元（約4,173億元），香港就屈居第二，上海交易所及紐約交易所（NYSE）則排名第3及4位。上海交易所IPO數字跟追其後，畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌對此表示，2020年還有兩星期才完結，大家可以見到上海交易所的數字緊貼香港，所以香港排名第二或只是暫時性的。

今年全球IPO集資市場榜首為納斯達克交易所（NASDAQ），全年集資總額按年增91.7%至535億美元（約4173億港元），香港就屈居第二，上海交易所及紐約交易所（NYSE）則排名第3及4位。（資料圖片）

年內新增140間上市公司

因應新冠肺炎的影響，今年全球的集資額在金融服務及科技、電信與媒體兩大項產業上都錄得減幅，唯獨健康、生命科技集資額由2019年的14%上升至23%。畢馬威香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，香港新上市公司數目預計按年減少13%至140間，當中主要為美國回流的中概股及生物科技公司。今年香港最大集資額的新股為京東集團（9618）及京東健康（6618），分別排名全球第2及第4位。

報告亦指出，今年香港有9隻中概股由美國回流進行第二上市，集資近1,310億元，佔總集資額34%；至於17間生物科技公司則合共集資610億元，佔總集資額約16%。

對於來年的展望，劉大昌表示，在中國經濟持續復甦的背景及一籃子的積極因素下，加上中國監管機構將加速資本市場改革，預計2021年將會又是A股IPO市場強勢的一年。香港方面，就預料今年9間公司赴港作第二上市，將為來年考慮回流的公司鋪平了道路，《上市規則》第19C章的規範化，將吸引更多公司來港作第二上市。