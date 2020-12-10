資源股大翻身　水泥股被指吸引　惟專家提醒不適合新手｜投資理財

新冠肺炎疫苗在上月中有望在短期內面世，消息傳出後，旋即觸發市場出現資金輪動，轉泊入舊經濟股，對經濟周期敏感的資源股紛紛攀升。從上月中起至本周四（10日），從事基本金屬行業的江西銅業（0358）及中國鋁業（2600），期內分別累升23.4%及34.3%，表現較新經濟股理想。

資源股有如此突出走勢，一眾尚未入市的投資者，難免會對相關股份「多望兩眼」。可是有專家明言，資源股較為「難玩」，並非適合投資新手參與。

資源股爆升，原因之一為市場人士憧憬疫苗推出後，經濟復甦步伐加快。目前世界各地現正從「新冠肺炎」大流行過後慢慢復甦，疫苗推出在望的消息傳出後，進一步加強投資者信心。中國市場更因抗疫有力，早在數月前重啟全國經濟引擎，回復經濟動力，各省各市恢復運作，自然要消耗能源，從而帶動資源股市場氣氛。

在經濟逐步改善的大前題下，多家大行紛紛唱好資源股前景。瑞銀發表的報告列出，中港市場四大投資主題當中，亦包括了資源股。《路透》近日引述高盛報告指，西方國家對鋼鐵需求增長急劇回升，中國的需求逐漸放緩，加上供應增長溫和的支持下，預計鐵礦石的牛市可望延續至2021年，鐵礦石或出現連續三年供不應求的情況，可見市場對資源股的追捧仍會持續。

另一個觸發資源股上揚的動力，為美元轉弱。包括的資源如鐵、銅和石油等都由美元結算，而隨著美元持續尋底，美元指數更失守91水平，進一步推高資源價格，令資源股股價水漲船高。兩項因素可視為投資者追捧資源股的原因。

隨著美元持續尋底，美元指數更失守91水平，進一步推高資源價格，令資源股水漲船高。（資料圖片）

蘇沛豐：投資者「炒定個經濟復甦」

對於資源股前景，分析員預期可以保持強勢。招銀國際策略師蘇沛豐表示，資源股來年初期走勢會偏強，主因是投資者對經濟復甦的信心增強，帶動市場，而資源股對經濟周期就特別敏感，所以才會有「炒定個經濟復甦」的現象。但投資者要留意，資源股種類繁多，現時就以基本金屬股為主軸，股價亦顯強勢，如鋁、鐵和銅等這類型的資源，市場價格現正上升，對環境污染造成的影響較煤炭類少，而煤炭股的現況就顯偏弱，前景較差，因為它造成的污染問題嚴重，加上內地政府已不太支持相關行業發展。

「其實好散嘅啲資源股，有啲未睇嘅就係水泥股」被問到還看好什麼資源股時，蘇沛豐表示水泥股可以留意，內地經濟復甦相較明朗，因為疫情較早受控，內地建樓及基建活動相繼回復正常，所以內地水泥股復甦狀況較好，例如安徽海螺水泥（0914），股價亦都回調不少，去到的位置已經「幾吸引」。

對於投資新手來說，蘇沛豐直言資源股「比較難玩啲」，不建議新手入市，因為盈利和股價十分波動，易受不同因素影響，新手難以預測走向。但如果真心有興趣投資此板塊，需重點留意中國及美國的採購經理人指數（Purchasing Managers' Index PMI），宜留意各地經濟數據，緊追經濟復甦的新聞，因為資源股十分受經濟前景影響。

蘇沛豐表示，資源股來年初期走勢會偏強，主因是投資者對經濟復甦的信心增強，帶動市場，而資源股對經濟周期就特別敏感，所以才會有「炒定個經濟復甦」的現象。（資料圖片）

不過近日，中國海洋石油（0883）母公司被美國國防部列入黑名單。消息於11月30日一出，當日中海油股價急挫近14%。蘇沛豐指出，市場仍在擔心的階段，一方面列入黑名單後，擔心公司石油產品的需求會否受到影響。另一方面是為融資問題，擔心在資本市場上集資時會否面對困難，但就現況而言，具體影響仍是未知知數，「但個市場驚定先」所以股價就比較弱。

蘇沛豐重申，中海油本身對油價最為敏感，如果油價再反彈更多，其實為中海油股價提供反彈動力。可是現況不甚明朗，所以不看好中海油。他亦明言，其本人亦不看好整體油股，認為相關股份大幅反彈空間不大。第一、疫情仍未明朗，對航空業的需求十分疲弱；第二、新能源汽車發展急速，汽車用燃油的需求下降。

黃偉豪指出，目前多隻資源股處於上升後調整狀態。（資料畾片）

黃偉豪﹕待回調後分段式吸納

中薇證券研究部董事黃偉豪則指出，從中線角度而言，金屬、資源股可藉回調，分段式地吸納。就這兩個月情況，有部分資源股的確「都炒得幾急嘅」，事源有關疫苗可推出的消息利好市場，疫情或將會受控，投資者就「炒嗰個經濟復甦嘅預期」，加上不少金屬資源價格都呈上升趨勢，例如江西銅、中鋁等等，而現時就是呈升後的調整狀態。

但就大方向而言，黃偉豪表示，如大行報告般所指，預計下年經濟會有強勁的復甦，經濟活動的回暖，增加對金屬和資源的需求，所以資源股以中、長線的觀察，反復上升的趨勢會仍然持續，所以如果沒有「食到、跟到」這一轉熱潮，可待借勢回調後作分段式入市。