中美角力｜美國前財長：中國正挑戰美國的金融優勢

《華爾街日報》周三（9日）發表美國前財長保爾森（Hank Paulson）的文章《中國想要當全世界的銀行家》並稱，美國仍是金融服務行業的主導力量，其資本市場的流動性和規模支持着美元的霸主地位。然而，這種地位正日益受到國外激烈競爭和國內短視以及適得其反政策的挑戰。維持美國金融優勢應是拜登（Joe Biden）政府的首要任務。

該文稱，傳統上，對美國領導地位的挑戰來自倫敦、中國香港和東京等老牌金融中心。但今後幾年，中國內地也將成為金融服務領域日益強大的挑戰者。中國交易所已為未來做好準備。中國目前落後於先進的金融中心，但已開始開放且吸引一流外國金融機構。中國市場存在一些待解決的問題，但北京正努力加強監管制度，以達到全球標準及增加透明度。今年首9個月，上海首次公開募股數量和募集資金在全球交易所中居首位。這意味著，重大募資也能在美國金融生態系統以外進行。

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文章指出，中國努力吸引全球資本的同時，美國卻在朝相反方向走。歸根結底，美國資本市場的力量取決於（外界）對美國國內穩定的宏觀經濟和財政政策的信任，以及對開放的政治制度韌性的信任。如今美國政府卻讓短視行為和長期財政失策破壞了這種信任。將合法的中國公司從美國交易所除名的做法在政治上討好，卻帶來嚴重但未被重視的風險。且這些做法發生在錯誤的時刻。目前美國有大量債務，卻驅趕中國對美元的需求。

該文又稱，金融服務領域的領導地位，是美國經濟的核心優勢。但這種地位並不是註定非我莫屬。若想歷久不衰，美國必需發揮資本市場的優勢，更須精心設計聰明的對華打交道方式，避免不必要的衝突。