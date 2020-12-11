香港航空即日解僱250名機組人員　稱受疫情衝擊須採取更長遠行動

「新冠肺炎」疫情下，旅遊業近乎停頓，繼國泰航空上月宣布大幅裁減5,300名本地員工後，香港航空今日﹙11日﹚亦宣布裁員。

《香港01》收到管理層今早向員工發出的內部電郵，指受疫情影響，今早已解僱250名機組人員。公司稱，疫情對航空業帶來持續衝擊，為應對旅遊限制和市場需求減少，不得不在過去一年對業務進行重大調整，這些持續調整不但大大影響公司收入，也令在可預見的將來削減公司對機組人員及員工的需求，因而作出艱難的裁員決定。

管理層在電郵感謝員工，支持過去幾個月，為應對機組人員需求過剩問題而推出的措拖，雖然先前的措施有助應對短期影響，但令人遺憾的是，公司須採取更長遠的行動，以確保公司長遠未來。

依合約條款及勞工法例提供補償方案

據被解僱員工透露，公司將發放12月份的薪金、一個月的代通知金；而應計但未用的年假，將在上次受僱日期的7天內結清。

香港航空回應《香港01》查詢時表示，由於新型冠狀病毒疫情持續影響香港航空的業務，大約有250名香港航空機艙服務員被裁減。香港航空依照僱傭合約條款及勞工法例，為所有受影響機艙服務員提供補償方案。

公司稱，會繼續竭盡所能，在當前的疫境中堅持下去，並時刻緊守安全和顧客服務標準。

早前推出臨時兼職計劃

香港航空早前宣布，為致力於保障大部份員工的工作，應對2020年11月至2021年2月空中服務員的過剩情況，已推出臨時兼職計劃，安排空中服務員在這期間執勤兩個月及休班兩個月。

參加計劃的空中服務員期間的基本收入和固定津貼將減少30％，而非固定津貼則不會受到影響，他們經公司批准後更可尋找外面的工作機會。