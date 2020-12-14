航運業爆貨櫃荒！　中國出口集裝箱運價指數破頂

中國外貿正面臨一場愈演愈烈的「貨櫃荒」，中國出口集裝箱運價指數已大幅上漲。

《中國證券報》12月14日報道，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）12月11日漲至1411.98點，歷史性地站上1,400點，創出新高；前一周，該指數剛創出有史以來最大周漲幅。

在業內人士看來，航運價格大漲，有供給側因素影響，更是出口活躍的縮影。

無須過份擔憂出口增長放緩

在海外新冠肺炎疫情蔓延背景下，中國成為很多國際訂單理想的轉移地。雖然未來這種「替代效應」或減弱，但隨着海外需求「總蛋糕」變大，不必過於擔憂出口增長的放緩。

值得關注的是，隨着中國出口強勁增長，整個亞洲的集裝箱出現嚴重短缺，這已經開始影響中國的出口。

《華爾街見聞》引述招商證券指出，今年以來，由於中國生產秩序恢復較早，承擔「替代生產」向海外輸送大量商品，中國進出口呈現「高貿易順差」特點。以11月為例，貿易順差為754.3億美元，創中國海關總署1994年有資料記載以來的單月最高值。在這樣歷史性的高貿易順差下，中國去程航線的貨運量遠高於回程航線，集裝箱從中國向海外單向流動，導致回程的可重複利用的空箱持續減少。

中國出口目的地主要是美國、歐洲、東盟等地，這些區域的疫情持續擴散，港口普遍存在用工不足問題，中國發貨的大量貨物到港之後無法正常靠岸、卸貨和離岸，容易出現「塞港」現象。如此一來，本就因為高順差導致回程的可用空箱數量較少，這些空箱的迴流速度又受限於海外港口的運轉能力，使得中國空箱供應異常緊張。