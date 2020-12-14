ATM低收　美團曾失280元　泡泡瑪特先急挫再抽升8%

美股三大指數上周在高位橫行，全星期計依然錄得回吐，拖累恒指下跌330點或1.23%。市場關注各國央行會否繼續大舉放水，包括美國聯儲局、英倫銀行和日本央行等本周將舉行貨幣政策會議。另外，有「中國P&G」之稱藍月亮（6993）周三（16日）掛牌上市，明日公布招股結果。

【16:10】京東、泡泡瑪特全日升近8%

恒指全日跌116點或0.44%，收報26389點；國指微跌9點或0.09%，收報10443點；科指收報88128點，升48點或0.6%。全日大市成交金額1,433億元。

今日焦點股京東健康（6618）最高見134.4元，創新高，全日收報131.6元，升近8%；小米（1810）午後曾一度見29.5元，創3年高，全日升6%，收報29.2元，全日成交金額87.07億；

青島啤（0168）全日跌3.4%，收報76元。

半新股泡泡瑪特（9992）上市翌日創新低，一度低見61.2元，惟午市後急升，全日升近8%，收報74.5元。

ATMJ持續受壓，阿里巴巴（9988）全日挫2.6%，收報251.6元；京東（9618）最低見313.4元，收報315.2元，挫1.6%；美團（3690）全日跌3.8%，收報282.6元；騰訊（0700）收報571元，跌2.9%。

【15:07】內地股市高收

內地三大指數今日表現反彈，上證綜指以全日低位收市，全日收報3369點，升21點或0.66%，成交額3,162億元（人民幣．下同）。

深證成指同樣以接近全日低位收市，全日收報13692點，升136點或1.01%，成交額3,935億元。兩市成交額合共7,097億元。

創板指重上2700點，全日收報2726點，升38點或1.44%，成交額1,620億元。

亞太區股市走勢個別，日股升79點，報26732點，澳洲ASX 200指數收市報6660點，升17點；台灣加權指數收市報14211點，跌50點，韓國KOSPI指數收市報2762點，跌7點。

【14:45】小米再創新高

小米（1810）創新高，現報29.4元，升6.7%。

【13:45】阿里巴巴、美團、騰訊齊挫3%

恒指午後跌134點，現報26371點；科指升幅收窄，現僅升1點或0.02%；現報8081點。

阿里巴巴（9988）、閱文等三家企業違中國《反壟斷法》，各罰50萬人民幣午後曾挫近3%，現報251.2元；京東（9618）挫2%；美團（3690）跌3.1%；騰訊（0700）跌3%。

【12:10】恒指反覆午市跌25點 京東健康逆市升7.5%

恒指反覆上落，午市收報26480點，跌25點或0.1%；內地股市造好，國指微升15點，收報10468點；科指回升，收報8116點，升36點；大市半日成交金額809億元。

恒指成份股美團（3690）急挫後回上，午市收報285元，跌3%；

小米（1810）半日升近半成，收報28.9元；蒙牛乳業（2319）收報41.75元或升0.36%。

藍籌藥股上升，中生製藥（1177）午市收報6.73元，無升跌；石藥集團（1093）升2.8%，收報7.36元。

京東健康（6618）收報131.2元，升7.5%；

中石油反彈，中海油（0883）半日升4.2%，收報7.24元，成油股中成交量最高達12.58億元。

內地股市造好，內房股同樣造好，融創中國（1918）半日升4.1%；收報28.15元；

中國海外發展（0688）收報18元，升2.5%；中國恒大（3333）收報15.44元，升逾1%。

【11:50】上證指數半日升13點

A股半日普遍造好。

上證指數反覆上升，半日收報3360點，升13點或0.4%，成交1941.4億元（人民幣‧下同)。

深成指低見13511點，其後轉升，半日收報13629點，升74點或0.55%，成交1318億元。

滬深300指數報4918點，升28點或0.58%；創業板指數報2715點，升27點或1.04%。

【11:19】小米逆市破頂

小米（1810）股價逆市破頂，高見28.95元，升5.1%，恒生科指倒升，報8116點，升35點。

恒指最新報26478點，跌27點；國指最新報10470點，升18點。

【11:03】小米京東健康創新高 泡泡瑪特跌半成

小米（1810）又再刷新，曾高見28.9元，最新升4.4%，報28.75元。

半新股異動泡泡瑪特（9992）跌半成，現報65.55元。

京東健康（6618）抽高逾6%，曾一度見130.2元，現新造價128.9，升5.6%。

【10:45】青島啤曾插7.8%

有傳多名股東減持青島啤（0168）股份，折讓3.79%至4.21%配售3100萬股。今早股價低開4.1%報75.4元，曾插7.8%，最新挫近4%。

【09:42】港股轉跌失守26500點

港股轉跌，最新報26416點，跌89點，國指最新報10434點，跌17點，恒生科指最新報8020點，跌60點。

美團（3690）跌勢加劇，最新報273.4元，跌6.9%；阿里（9988）跌1%，最新報255.8元，小米（1810） 則逆市上揚，最新報28.1元，升2%。

滙豐（0005）跌0.7%，港交所（0388）升0.7%，最新報388.6元。

【09:35】亞區早段走勢個別

亞太區股市今早走勢個別，日股升162點，報26825點，澳洲ASX 200指;數最新報6676點，升34點，韓國KOSPI指數最新報2768點，跌1點，台灣加權指數最新報14182點，跌79點。

【09:30】滬深股市齊高開

內地股市今早高開，上證最新報3349點，高開2點，深成最新報13583點，翤開28點，滬深300高開14點，報4903點，創業板翤開7點，報2695點。

【09:20】恒生指數高開16點

恒生指數高開16點，開報26522點。國企指數高開1點，報10453點。美團（3690）跌逾4%，開報 281元。騰訊（0700）低開0.4%，開報585.5元。阿里（9988）升0.15%，報258.8元。小米（1810）升近1%，報27.8元。

中國銀行（3988）升0.75%，開報2.68元。平保（2318）升逾1%，報93.75元。友邦（1299）升0.7%，報89.85元。

藍籌藥股上升，中生製藥（1177）和石藥集團（1093）升0.9%及0.4%。