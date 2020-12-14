花旗：國際資金正不斷進入中國　人民幣匯率或挑戰6算關

隨着中國領先全球經濟復甦，國際資金正源源不斷地進入中國債市和股市，近期人民幣走勢明顯轉強。花旗預測，這可能將推動人民幣匯率在明年升至6。

據《財聯社》報道，花旗集團中國首席經濟學家劉利剛認為，2021年將有大量海外資金追捧人民幣計價資產，因為這些資產的收益率遠高於世界其他地區。他預計，到明年年底，美元兑人民幣可能會下跌10%至6，甚至更低。

官方數據顯示，今年以來，海外基金已將在岸債券和股票的持有量增加了逾30%，達到創紀錄水平，部分原因是中國國債和股票被納入更多的國際指數，還有部分原因是中國相對於其他市場的利率溢價較大。

較5月低位升值一成

「中國明年面臨的問題將是大量的、持續不斷的資本流入，」劉利剛表示。人民幣匯率已較5月底的年內低點升值了近10%，成為繼韓圜之後表現第二好的亞洲貨幣。

富時羅素公司今年宣布將中國國債納入富時世界國債指數（WGBI），加上美元在全球範圍內的走軟，也是推動人民幣的升值的原因。

人民幣匯率上一次接近6關口是在2014年1月，當時由於國際熱錢流入，人民幣大幅升值。中國央行連續兩天大幅下調中間價，成功扭轉了上漲趨勢。

不過，也有機構認為人民幣升值態勢會放緩。「我們仍然看好人民幣兑美元的匯率，但我們確實認識到升值的步伐將會放緩。」香港太平洋投資管理公司的投資組合經理Stephen Chang表示:「（但）我們認為，增持中國國債是值得的。」