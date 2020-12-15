大摩稱對明年經濟感樂觀　因全球央行明年將放水2.8萬億美元

摩根士丹利（Morgan Stanley）研究認為，2021年將是流動性注入和資產價格通脹的又一個大年。隨着央行釋放流動性，美股等風險資產價格將進一步攀升，美元及美國國債則會走低。

內媒華爾街見聞今日（14日）報道，摩根士丹利分析師Matthew Hornbach指出，全球央行通過在公開市場上購買債券（QE）向市場注入流動性。而交易所需的流動性則隨着經濟的增長而增加，整個供給是一個動態的過程。

Hornbach認為儘管現在對於流動性對資產價格影響的分析依然存在爭議。但歷史經驗已經表明，央行流動性的注入將極大推高風險資產價格：美聯儲去年三季度為了消除此前收緊政策對金融市場造成的負面影響，通過購買債券的方式向市場注入大量流動性，這在當時推高了風險資產的價格。

Hornbach認為，今年以來風險資產大幅上漲也是與央行流動性注入有關。因為今年以來僅僅通過債券購買，G10央行就已向市場注入4萬美元的流動性，這還不算各種救助資金。G10央行明年將通過購買政府的方式向市場再注入2.8萬億美元的流動性，這幾乎是疫情爆發前流動性注入的2倍以上。

他續表示，若全球經濟明年表現超過預期，市場上充足的流動性將支撐風險資產走勢，損害美國國債等避險資產，美元兑新興市場貨幣也會進一步下跌。因此他警吿，若央行發出的流動性回收的信號比市場預期的要早，風險資產可能出現波動，這可成為明年密切關注的焦點。