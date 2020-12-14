阿里與騰訊旗下公司涉反壟斷遭罰款　中國釋放何種信號？

中共中央政治局會議強化反壟斷的話音剛落，中國國家市場監管總局今日（14日）就開出了三張罰單，中國國家市場監管總局依據《反壟斷法》第48條、49條作出處罰決定，對阿里巴巴（9988）、閲文集團（0772）和深圳市豐巢網絡技術有限公司分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

據中國媒體《每日經濟新聞》報道，公開資料顯示，阿里投資是阿里巴巴集團開展投資併購的主要實體，閲文是騰訊的控股子公司，豐巢網絡是順豐的關聯公司。

對於監管部門的處罰，上述三家公司隨後做出回應。

阿里巴巴回應稱，接到有關部門的通知後，已按照政策指引和要求，積極整改；閲文集團也回應稱，閲文集團收到通知並高度重視，已嚴格按照監管部門的要求，積極整改，全面做好相關的合規申報工作；豐巢方面表示，已經收到相關部門的通知，誠懇接受，積極落實。

報道提到，目前，中國正在制定《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，已經完成公開徵求社會公眾意見，正在根據徵求意見情況進行修訂。通過制定指南，可以增強反壟斷法律制度的可操作性和可預期性，保障競爭規範有序

12月14日，阿里巴巴旗下公司涉嫌反壟斷，被中國監管當局處罰。（中新社）

事件冀可消除企業心存僥倖心態

《路透》報道，中國市場監管總局反壟斷局主要負責人提到，儘管罰款額度較低，但是上述三個案件的處罰可以向社會釋放加強互聯網領域反壟斷監管的信號，打消一些企業可能存在的僥倖和觀望心理。

報道稱，11月底有知情消息人士表示，阿里巴巴和騰訊已分別暫停與百度就收購愛奇藝控股權進行的談判，而且談判很快重啟的希望很小，因為百度提出約200億美元的估值要求讓他們望而卻步，而且阿里巴巴和騰訊各自都有自己的視頻服務，又正面臨中國反壟斷監管當局對他們加強審查。

中國市場監管總局強調，希望經營者認識到，《反壟斷法》適用於所有主體，對內資外資、國有企業和民營企業、大企業和中小企業、互聯網企業和傳統企業一視同仁、平等對待，目的是要保障各類市場主體公平參與市場競爭，營造公平競爭的營商環境。雖然平台經濟領域競爭呈現出一些新特點，但互聯網行業不是反壟斷法外之地，所有企業都應當嚴格遵守反壟斷法律法規，維護市場公平競爭，也只有這樣，才能確保整個行業的健康發展。