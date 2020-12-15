暫緩上市後首發聲　螞蟻井賢棟：認真全面自審　落實監管要求

中企螞蟻集團臨近上市被滬港兩市雙雙叫下暫停。螞蟻集團董事長井賢棟在2020第四屆中國互聯網金融論壇上表示，螞蟻一個多月來在監管的指導下，全力做好暫緩上市的善後工作，對照監管部門的新要求，認真進行全面的自審，並積極配合監管，進一步落實監管要求。

11月3日，螞蟻集團上市計劃被緊急叫停。（Reuters）

井賢棟稱，螞蟻深刻認識到，維護金融安全、防範金融風險是金融領域一切創新和發展的前提，螞蟻服務着眾多的消費者和小微企業，在維護金融安全、防範金融風險上，更應該提高安全水位，以更高的標準、更嚴的規範要求自己。

未來5年，螞蟻將繼續攜手金融機構，通過技術創新提升效率，進一步降低金融服務成本，做到既普又惠、更普更惠。同時，將持續加大科技創新投入，特別是聚焦核心領域的研發和應用、加大技術全面開放力度，助力金融機構的數字化轉型。

中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局四部門於11月2日，對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

螞蟻集團原計劃11月5日在A股和港股同步上市，惟上海證券交易所於3日晚間發佈公吿稱，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市。同日晚間，螞蟻集團在港交所公吿稱，暫緩H股上市。