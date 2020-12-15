光大新鴻基料明年恒指試29000點　推6大焦點股

光大新鴻基發表2021年市場展望，該行認為恒指2021年目標為29,000點，年內低位將位處24,000點，並點出3大投資板塊，選出6隻重點股份。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑稱，預期環球經濟將呈現「V」型復甦，指在低基數下，各地經濟增長率將V型上升；另外，疫苗接種將加強全球經濟復甦。

該行強調，2021年勢在亞洲，預計區內經濟及企業盈利可望復甦，加上亞太區15個國家早前簽署全球規模最大的自由貿易協定 《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），在美元弱勢下，中長線有望吸引更多資金東流。

科指明年或高見1萬點

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，2021年恒指有機會再度挑戰29,000點水平，低位預計處於24,000點。恒生科技指數方面，伍禮賢稱，因為指數相對較新，而且近期成份股比重調整較大，該行未有具體計算，估計在科技股估值調整後，明年可高見9,000點至10,000點水平。而國企指數的全年目標為11,500點，而上證指數全年的目標為3,700點。

選股方面，光大新鴻基提出三大投資主題，包括公路板塊待重估、新能源材料可關注、消費受惠內循環。該行推薦深圳高速（0548）、越秀交通基建（1052）、贛鋒鋰業（1772）、信義光能（0968）、滔博（6110）、頤海國際（1579）。

對於內地強調反壟斷法，該行相信一些大型科技股在心理影響方面較大，實質影響較細，維持偏重大型科技股多於中小型科技股。