滙豐私人銀行籲2021年增持中國股票　看好半導體及醫療保健行業

滙豐私人銀行預計，2021年環球經濟將會出現復甦，因疫苗即將面世、環球央行維持量化寬鬆的貨幣政策，以及零息環境得以持續。其中，尤其看好中國經濟復甦最強勁。該行料今年全球經濟收縮4.1%，2021年重拾增長4.4%。中國今年經濟預測增長為2.4%，明年加快至7.5%。

滙豐私人銀行亞洲首席市場策略師范卓雲預計，聯儲局本周的議息會議很大機會維持零息政策，她認為未來利率或與經濟狀況掛鈎。在低息情況下，美元明年仍會偏弱，預期人民幣明年首季升至6.45兌1美元，年中進一步升至6.4。但不認為人民幣會大幅升值，因人民幣升值會對內地出口企業帶來沉重打擊。

該行明年的投資策略將會增持中國股票及高收益債券，因中國經濟復甦強勁，加上估值較美股便宜，料吸引資金流入。其中，看好自動化、數碼供應鏈、醫療保健及半導體行業。滙豐私人銀行北亞首席市場策略師何偉華認為，《反壟斷法》對新經濟公司短期內或受影響，但長遠來說有助完善法規，可降低相關風險，利好相關行業龍頭。

料金價每盎司處1900美元

對於拜登上場，范卓雲認為中美關係不會出現根本性改變，但拜登對待貿易的預測性較高，料未來會較多談判，與現任總統特朗普的策略會有大分別。

在風險控制方面，該行將增持黃金，范卓雲料在疫苗面世後，黃金走勢較穩定，明年目標價每盎司1,900美元水平。