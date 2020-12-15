藍月亮（6993）VS農夫山泉　暗盤炒上80倍市盈率仲有無水位？

藍月亮（6993）以上限13.16元定價，市盈率達70倍，計及暗盤市場逾一成升幅，市盈率已炒上80倍，對比今年上市的農夫山泉（9633）約88倍的市盈率，似乎仍有「水位」。但拆解藍月亮過去財務數據，收入近年增長僅約一成，因原材料成本下降，才令純利高速攀升。專家亦提醒藍月亮所處賽道，市場競爭遠高於飲用水，擔心只是短期炒供求推高估值。

內地力谷「內循環」經濟主調，優質品牌內需股在市場受到追捧。今年9月上市、獲71萬人認購和凍資逾6,700億元的農夫山泉，首掛即飆升54%，截至今日（12月15日）收報43.4元，較招股價21.5元高出一倍，市盈率高達88倍，市值4,880億元。

眼見「搶水潮」狂熱，藍月亮上市定價亦相當進取，以13.16元招股價計，市盈率已高達70倍；假如對標農夫山泉估值，市場給予88倍市盈率估值的話，則股價會見16.5元樓上。

輝立黃瑋傑：藍月亮市場競爭較激烈

輝立證券及輝立資本管理董事黃瑋傑認為，藍月亮估值偏高，或因二手市場淡靜，令資金追逐新股，擔心只是短期炒供求下令股價飆升，對其估值有所保留。他說，藍月亮所處的洗衣液等賽道，市場競爭遠高於飲用水，市場佔有率近年有下降趨勢，證明競爭對手正在蠶食其市場份額。

黃瑋傑又認為，藍月亮近年收入增速略高於一成，僅與即食麵公司相若，擔心收入增長一旦放慢，只靠原材料價格下跌令毛利率擴闊，未來盈利增速會欠缺保證。

藍月亮三大產品品類

藍月亮的產品涵蓋衣物清潔護理（洗衣液、輔助洗衣產品）、個人清潔護理（洗手液、洗手露）和家居清潔護理（廚房清潔劑、洗潔精等）三大品類。2019年，上述三大類產品的收入佔比分別為87.6%、5.9%、6.5%。2019年，藍月亮在內地洗衣液、濃縮洗衣液市場及洗手液市場份額均名列第一，市場佔有率分別為24.4%、27.9%和17.4%。

2017年至2019年，公司收入分別為56.32億、67.68億和70.5億元，複合年增長率為11.9%，高於行業水平的4.9%；純利為8,616萬元、5.54億元、10.8億元，複合年增長率254%，主要因原材料棕櫚油的成本大幅下降。今年上半年，因受疫情影響及公司提高折扣，藍月亮收入下跌一成，至24.36億元；惟受惠毛利率提升，純利按年仍升38.6%，至 3.02億元。

2017年以來，藍月亮的毛利率也在不斷攀升，由53.2%提升至2019年的64.2%，2020上半年受疫情影響，毛利率亦企穩64%。

線上收入佔比升至58.8%

藍月亮早佈局線上銷售渠道，與國內主要電商平台合作近十年，線上收入佔比已由2017年的33.1%提升至2019年的47.2%，2020年上半年進一步提升至58.8%，遠超同業水平。線下方面，除了全國性及地區性超市外，去年藍月亮近70%的線下分銷商位於三線及更低線級城市。

然而，面對後來競爭對手追上，如納愛斯、立白、碧浪等清潔護理品牌，也逐漸打入大眾市場，對於消費品企業來說，藍月亮將要持續進行品牌宣傳，例如以往公司透過贊助全國電視節目、舉辦線下主題活動、明星代言等，進行各類營銷活動。據招股書，藍月亮本次上市募集資金約52.4%便計劃用於提高品牌知名度，進一步擴展銷售及分銷網絡，增加產品滲透率。