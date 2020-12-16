Vanguard旗下首隻美股基金　規模突破萬億美元

隨着美國股市的上漲，美國最大基金管理公司之一先鋒集團（Vanguard Group）的一隻股票基金成為首個管理資產超過1萬億美元的同類基金，這是過去30年指數投資興起的明證。

《華爾街見聞》今日（16日）報道，Vanguard Group數據顯示，其旗下股票基金Vanguard Total Stock Market Index Fund截至11月30日資產規模已達1.04萬億美元，成為同類基金中首支資產超過1萬億美元的基金。

Vanguard Total Stock Market Index Fund創建於1992年，相應的ETF隨後在2001年成立。該基金包括共同基金和交易所交易基金，其中，Vanguard Total Stock Market ETF今年迄今吸引的現金在所有ETF中最多，資金淨流入308億美元。值得一提的是，Vanguard控制着美國5.3萬億美元ETF行業中的28%。

作為指數投資的鼻祖，過去三十年來隨着指數投資興起，Vanguard旗下基金規模也迅速增長。投資諮詢公司ETF Store的總裁Nate Geraci表示：考慮到指數投資源於Vanguard，該公司旗下旗艦基金之一成為首支創出這一歷史紀錄的基金似乎最合適不過。一方面，該基金受到美國股市飆升的提振。3月低點以來，標普500指數已反彈逾65%，納斯達克指數漲幅達83%。