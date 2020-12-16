美元指數在二年低位徘徊　市場靜待美聯儲決議

周三（12月16日）亞洲時段，美元指數徘徊於逾兩年半低位附近，疫苗的積極進展和對刺激計劃的樂觀預期，令美元持續承壓，市場關注美聯儲決議。

據新華財經報道，西太平洋銀行外匯分析師Sean Callow表示，從2021年大的方面看，經濟增長日益充滿希望，雖然美國經濟增長也會改善，但全球市場的再通脹交易將對澳元等對風險敏感的貨幣帶來支撐。美元有可能與日元等一道表現疲弱。

美國外匯交易平台Tempus公司在15日表示，當日早間美國市場風險偏好改善，市場的樂觀是脆弱的，並依賴於美國疫情紓困措施談判的進展。大多數人認為15日對兩黨能否在本週達成協議而言是重要的。相信國會更有可能達成一個規模為7,480億美元的紓困協議。如果就此達成協議，風險偏好將得到提振，並令美元走弱。反之，美元可能會在短期走高。

瑞銀集團認為，美聯儲現在宣布調整量化寬鬆規模還有些過早，在2021年下調量化寬鬆力度可能會有些不成熟。儘管如此，這取決於疫苗分發的速度和對全球經濟增長影響的快慢。美聯儲很可能在本次議息會議上（周四美聯儲將公布利率決議）不對量化寬鬆做出改變，而每月購買800億美元國債的加權平均到期日是否延長則更為不確定。