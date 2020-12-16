報告：中國奢侈品消費市場疫下增48%　2025年有望佔全球最大份額

阿里巴巴（9988）旗下天貓奢品與國際諮詢公司貝恩（Bain & Company）聯合發表報吿指出，中國奢侈品市場從4月開始回暖，全年有望實現48%的增長，達到近3,460億元人民幣的市場規模。

貝恩公司資深全球合夥人布魯諾（Bruno Lannes）表示在中國，有四大引擎支撐了奢侈品消費市場在後疫情時期的回暖，分別是：消費回流、新世代消費者崛起、數字化發展，以及在2020年增長中扮演重要角色的海南離島免稅購物。

報吿指出，2020年全球奢侈品市場萎縮23%，但中國的市場份額幾乎翻一番，從2019年的約11%增長至今年的20%；相信有關增長或會持續。中國更有望在5年後佔據全球奢侈品市場最大份額。

中國奢侈品市場從4月開始回暖，全年有望實現48%的增長，達到近3,460億元人民幣的市場規模。﹙路透社﹚

從長線來看，中國奢侈品市場將繼續增長。貝恩與天貓建議奢侈品品牌應該關注幾項趨勢。一是抓緊說服中國消費者在境內購買奢侈品是一種更好、更可持續的體驗。二是中國奢侈品的消費者已接受線上購買的改變。報吿顯示，近40%的消費者打算在未來幾年增加在線上購買奢侈品的比例，另有40%表示他們打算保持現有比例。

阿里巴巴首席市場官董本洪表示，今年各大奢侈品品牌都積極拓展並加強線上線下與消費者互動的方式；全球奢侈品品牌已經開始進行直播等數字化工具進行推廣。

此外，海南離島免稅購物新政的實施是發展境內免稅渠道的第一步。對於海南島來說，零售模式和購物環境的升級，將是決定未來能否與其他旅遊目的地匹敵的關鍵。

報告預告，至2022年或在2023年前，全球人員流通的形勢都不太可能恢復常態。即使是在邊境重開後，中國消費者可能仍會對出境旅遊持謹慎態度，香港的奢侈品銷售亦不太可能恢復至危機前水平。2021年中置境内市場將繼續保持30%左右的正增長，但下半年面臨的挑戰將愈来愈大。