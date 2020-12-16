科大獲費志恩捐贈2000萬元　推動科創產業和教育

今年有不少獨角獸上市，甚受市場追捧，香港要發展科創產業，教育為不可或缺的一環，香港科技大學獲費志恩以個人名義捐贈2,000萬元，助大學推動科創研究和教育發展。

費志恩為「晴朗的心基金會」主席，該捐贈將用作成立「費志恩教育及科研基金」，以支持大學科研項目及相關設施，而其中的200萬元將以「晴朗的心基金會」名義，設立「晴朗的心基金會獎學金」，以獎勵學業成績優異的學生。

科大今日為「費志恩夢想啟航基地」舉行命名典禮及揭幕儀式。

費志恩表示：「香港在創新科技方面有着巨大的發展空間，而香港年青人亦很有潛質成為動力之一。希望通過與科大合作，創造一個平台給予年青人更多自由去研發和創新，支持年青人投入夢想實踐，研發創造出更多科研產品，帶動未來香港創新科技業的發展」。

他續指，今天捐助科大是第一步，未來會更多與科大溝通，如日後有合適的學生作品亦會提供資助，不過，暫未打算投資香港本土或大灣區的初創項目，或是成為天使投資者。

科大今日為「費志恩夢想啟航基地」舉行命名典禮及揭幕儀式。

至於科大將校內的「夢想實驗室」（Dream Team Open Lab）命名為「費志恩夢想啟航基地」，並於今日舉行命名典禮。費志恩和科大校長史維教授以主禮嘉賓身份於儀式上致辭和為紀念牌匾揭幕。

晴朗的心基金會副主席兼秘書長王靜嫻女士、科大首席副校長倪明選教授、科大副校長(大學拓展)汪揚教授，以及雙方其他高層人員亦有出席儀式。

費志恩夢想啟航基地配備符合安全指標的設備及工具，為學生隊伍提供舒適、公開及透明的創新空間以準備及製作比賽作品，讓同學們製作電動跑車、水底機械人、人型機械人等等的科創成品。當中，最特別的是其基地設計，有別於傳統密封的工作室，該基地配以透明玻璃設計，讓每一位經過的學生均能看見「從無到有」的製作過程。