中央經濟工作會議召開在即　彭博列出五大看點

一年一度的中共中央經濟工作會議召開在即，2021年作為「十四五」開局之年，2020年的中央經濟工作會議會格外受到關注。

據彭博報道，分析人士預計，中方將再度注重減緩債務增長步伐，以及保護經濟免受中美緊張衝擊。報道認為，此次會議有五大看點。

第一，金融風險。中國2020年債務比率大幅升至創紀錄水準，2021年首要任務將是整肅金融體系。澳新銀行（ANZ Bank）首席大中華區經濟學家楊宇霆也表示，鑑於最近企業債的壓力，金融穩定料為政策議程的重中之重，政府需要在清理殭屍企業的意願和過度負債之間加以權衡。

第二， 經濟增長。12月11日召開的中共中央政治局會議，提到「努力保持經濟運行在合理區間」，意味經濟增長仍會重點考量，但會議同時提到「要抓好各種存量風險化解和增量風險防範」，外界關注中央將如何在控制風險與保持穩定目標之間取得平衡。有分析師預計，2020年中央將淡化經濟增長數字目標，而更加重視就業方面的指標。

第三，政策正常化。市場一般預料，在經濟穩步復甦下，貨幣、財政政策將正常化，但政策退出預計會注意時機和力度，避免出現「政策懸崖」。財政政策方面，分析師料地方政府發債額度或較2020年下降，2021年財政赤字率亦將回落至3%左右。

第四，雙循環。12月11日召開的中共中央政治局會議首提「注重需求側改革」。根據中央關於「十四五」的建議，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，經濟增長預料更依靠國內需求而非出口；又把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，並形成更安全可靠的產業鏈供應鏈。

第五，反壟斷。中國近期針對金融科技壟斷連環出手，中共中央政治局會議也首提「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，預計「反壟斷」也將在2020年的中央經濟工作會議佔據重要篇幅。